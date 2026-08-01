Нижнее течение Керженца — край необыкновенной красоты и давнее место притяжения староверов. В путешествии по трем деревням вы детально познакомитесь с деревянным зодчеством, местными промыслами и особым укладом жизни. Попьете чаю из самовара, навестите ложкаря, попаритесь в баньке. А в трех храмах — единоверческом, старо- и новообрядческом — откроете поразительные пласты духовной истории страны.

Описание экскурсии

Керженец. Другая реальность

Свой исток река берет вблизи Белбажского монастыря, а впадает в Волгу у стен Макарьевского. Долгие годы Керженец был точкой притяжения для старообрядцев разных толков, здесь строились скиты и храмы, развивались промыслы. В поездке вы не только посетите действующие и бывшие обители, но и побываете в настоящем доме кержака, хранителя старой веры. Узнаете, как в эпоху гонений удалось сохранить древлеправославие, в чем феномен этой религиозно-философской идеи и как передалось через многие поколения это особое мировоззрение со своими канонами жизни.

Взгляд изнутри

До сих пор исследований заволжских старообрядцев не было, и уже более 15 лет я собираю здесь материал для диссертации. В компании со мной вы не только услышите интересные истории и факты о крае, но и лично познакомитесь с батюшкой, мастерами и простыми жителями, которые также погрузят в самобытную атмосферу исконной русской деревни. Вас накормят вкусным домашним обедом, напоят чаем из самовара, пригласят в баню по-черному и расскажут о традиционных ремеслах.

Программа

9-00 — история старообрядческих поселений

10-00 — экскурсия по Семёнову, Никольская старообрядческая церковь, источник в д. Васильево

11-00 — храм с. Медведева, Троицкая церковь, в прошлом единоверческая

11-30 — встреча с мастером ложкарем и бондарем

12-00 — храм с. Светлое, церковь Владимирской иконы Божией Матери, посещение колокольни

13-00 — обед и отдых в д. Хахалы

14-00 — посещение русского дома, где хозяйка угощает всех присутствующих чаем из самовара

15-00 — река Керженец и промыслы края

16-00 — отъезд в Нижний Новгород

Фото пейзажей А. Грибов.

Организационные детали