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Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)

Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
Нижнее течение Керженца — край необыкновенной красоты и давнее место притяжения староверов.

В путешествии по трем деревням вы детально познакомитесь с деревянным зодчеством, местными промыслами и особым укладом жизни. Попьете чаю из самовара, навестите ложкаря, попаритесь в баньке.

А в трех храмах — единоверческом, старо- и новообрядческом — откроете поразительные пласты духовной истории страны.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Керженец. Другая реальность

Свой исток река берет вблизи Белбажского монастыря, а впадает в Волгу у стен Макарьевского. Долгие годы Керженец был точкой притяжения для старообрядцев разных толков, здесь строились скиты и храмы, развивались промыслы. В поездке вы не только посетите действующие и бывшие обители, но и побываете в настоящем доме кержака, хранителя старой веры. Узнаете, как в эпоху гонений удалось сохранить древлеправославие, в чем феномен этой религиозно-философской идеи и как передалось через многие поколения это особое мировоззрение со своими канонами жизни.

Взгляд изнутри

До сих пор исследований заволжских старообрядцев не было, и уже более 15 лет я собираю здесь материал для диссертации. В компании со мной вы не только услышите интересные истории и факты о крае, но и лично познакомитесь с батюшкой, мастерами и простыми жителями, которые также погрузят в самобытную атмосферу исконной русской деревни. Вас накормят вкусным домашним обедом, напоят чаем из самовара, пригласят в баню по-черному и расскажут о традиционных ремеслах.

Программа

9-00 — история старообрядческих поселений
10-00 — экскурсия по Семёнову, Никольская старообрядческая церковь, источник в д. Васильево
11-00 — храм с. Медведева, Троицкая церковь, в прошлом единоверческая
11-30 — встреча с мастером ложкарем и бондарем
12-00 — храм с. Светлое, церковь Владимирской иконы Божией Матери, посещение колокольни
13-00 — обед и отдых в д. Хахалы
14-00 — посещение русского дома, где хозяйка угощает всех присутствующих чаем из самовара
15-00 — река Керженец и промыслы края
16-00 — отъезд в Нижний Новгород

Фото пейзажей А. Грибов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле
  • Другие дополнительные расходы: обед — 1000 руб., баня по-черному в деревне — 3000 р.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1099 туристов
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство. Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, —
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мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей. Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.

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