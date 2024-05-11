2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: На Б. Покровской
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по заброшенным местам Нижнего Новгорода
Начало: Улица Студеная
Расписание: Суббота и воскресенье, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
4 авг в 08:30
10 авг в 08:30
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 мая 2024Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про город, фишки и чем
- ТТатьяна14 января 2024Очень в восторге от этой экскурсии. Арина отличный рассказчик, знает и любит свой город. Не смотря на морозы под 30 градусов, отлично провели время! С удовольствием прошлись по улочкам Нижнего, увидели много интересного! Однозначно не пожалеете! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Заброшенные места»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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