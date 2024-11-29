Каждый день тура будет наполнен интересными событиями.В первый день вы, вместе с экскурсоводом отправитесь изучать Нижний Новгород, а во второй день вас будет ждать поездка в единственный в России подземный

музей. Последний день тура посвящен Городцу. Вы прогуляетесь по самому древнему городу Нижегородской области, узнаете много нового о местном деревянном зодчестве, а если захотите, то посетите самый большой в стране музей самоваров.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

1 день: Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

Встреча на вокзале:

8:00 – при прибытии с петербургского направления

11:10 – при прибытии с московского направления

Трансфер в гостиницу. Затем вас ждет автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Сбор в 11:50 или в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Нижний Новгород – один из самых красивых городов на Волге, основанный в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек – Оки и Волги. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей этого древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века и до наших дней.

Вы увидите основные достопримечательности, такие как:

площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького

улицы Малую Покровскую, Ильинскую

Нижне- и Верхне-Волжские набережные

Нижегородскую ярмарку

собор Александра Невского

памятник А. М. Горькому, созданный Верой Мухиной

Вы также посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений своего времени и играет важную роль в обороне государства. За всю свою историю он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века сохраняет образ средневековой крепости и является административным и культурным центром города.

С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Экскурсия заканчивается в Кремле, после чего у вас будет свободное время. Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.

2 день: «Арзамас + Пешелань»

После завтрака в гостинице, в 8:00 собираемся в холле гостиницы на экскурсию в Арзамас и Пешелань.

В программе экскурсия в музей геологии и спелеологии. Здесь вы сможете узнать о «особых» пещерах, где, согласно старинному трактату, нет проистечения времени. Хотя мы не обещаем, что вы окажетесь в другой эпохе, сюрпризы в чудесном подземном лабиринте поджидают вас на каждом шагу.

В Пешелане, на глубине 70 метров, расположен удивительный музей. Вы облачаетесь в шахтерскую куртку и каску с фонариком и спускаетесь в таинственный подземный мир. Здесь вас ждут уникальная коллекция минералов, образцы древней наскальной живописи и захватывающие виды подземного озера и водопада.

Переезд в Арзамас

В Арзамасе вас ждет обзорная экскурсия. Основное сосредоточение религиозных сооружений находится на соборной площади. Вы увидите:

Воскресенский кафедральный собор

Церковь живоносного источника

Комплекс Никольского женского монастыря с чудотворной иконой «избавление от бед»

В 17:00 возвращение в Нижний Новгород.

3 день: Городец – древнейший город земли Нижегородской

После завтрака в гостинице, в 8:30 сбор в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

Городец – это настоящий город-музей, в котором расположено более 20 музеев. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей этого древнего города, его народными промыслами и современностью.

Феодоровский монастырь

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, где находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери. Вы сможете прогуляться по ухоженной территории монастыря и узнать насыщенную историю этого места.

Обзорная-пешеходная экскурсия по Городцу

Вы побываете в «музейном квартале», где каждый дом уникален и украшен резьбой, создавая атмосферу старинного купеческого городка.

Музей Город Мастеров

Этот комплекс деревянных сооружений посвящен истории деревянного зодчества Нижегородской области. Здесь представлены различные типы строений, от княжеского терема до крестьянских изб.

Музей Терема Русского самовара

Музей самоваров в Городце – уникальная коллекция, насчитывающая более 1000 экспонатов. Он открылся в 2008 году в доме купца Гришаева.

В 17:00 туристы прибывают на Московский вокзал.