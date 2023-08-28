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2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 июля в 08:00
15 июля в 08:00
от 10 800₽ за человека
2 дня
Тур в Нижний Новгород - Городец 2 дня / 1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 июля в 11:00
16 июля в 11:30
от 11 500₽ за человека
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
12 июля в 11:00
13 июля в 11:00
от 11 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрлова28 августа 2023Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нижегородская канатная дорога»
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