дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой. Прогулка по канатной дороге
08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (после экскурсии).
11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора, время уточняется при встрече).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Главные улицы Нижнего Новгорода
Завтрак в гостинице.
12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
16:00 Экскурсия заканчивается на ул. Рождественская – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободное время для отдыха и самостоятельных прогулок.
Экскурсия в Дивеево и Арзамас
Завтрак в гостинице.
08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.
Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».
Переезд в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы.
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
Свободное время для питания.
После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
19:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Гороховец - город-музей
Завтрак в гостинице.
07:30 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
07:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу.
Экскурсия по городу начнется с Никольского Монастыря.
Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь, называется Пужаловой.
В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.
В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.
Экскурсия в Гороховецком историко-архитектурном музее.
Сам дом - это уникальный памятник архитектуры XVII столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси.
Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие и многое другое.
Интерактивная программа в палатах Царя Гороха.
Как же можно посетить Гороховец и не повидаться с царем Горохом? Никак нельзя!
В сказочном доме встретит вас царь Горохи его веселая свита.
Вы попадете в театрализованную сказку, где Вам не дадут скучать.
Вас накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками и расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные, загадают загадки хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках.
Свободное время для питания.
17:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Семёнов - столица золотой хохломы
Завтрак в гостинице.
08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир.
Обзорная экскурсия по Семенову.
Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца г. Семенова.
Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами.
Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».
Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.
Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом.
Посещение фабрики «Хохломская Роспись».
Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи.
А как рождается удивительное искусство – пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие.
Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь мастерству росписи да резьбы.
Экскурсия в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», где собрано все хохломское великолепие с XIX века.
Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер-классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».
Свободное время для питания.
17:00 – туристы прибывают в гостиницу.
Городец - древнейший город земли Нижегородской
Завтрак в гостинице.
08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.
Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Посещение территории Феодоровского монастыря.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.
Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».
В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.
Экскурсия в музее «Терем русского самовара».
В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).
Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.
Свободное время для питания.
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3*
|63 000
|48 000
|45 300
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|82 500
|65 500
|59 500
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель Ibis
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.