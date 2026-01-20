Групповая
до 24 чел.
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: На проспекте Александра Корсунова
«Секреты хлеба: увидеть, услышать, потрогать, попробовать»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
Познакомиться с историей новгородской кухни и сделать сытное угощение по старинному рецепту
Начало: На улице Аркажская
«Это сладкий деревенский десерт из ржаной муки и пшенной каши»
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс «Шоколадный сувенир» в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир шоколада и создайте свой сувенир из белого шоколада в Великом Новгороде. Уютная атмосфера и чай со сладостями ждут вас
Начало: На набережной Александра Невского
«Вы погрузитесь в кулинарную магию — выберете изображение, узнаете о темперировании продукта и поработаете с шокотрансферной бумагой»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:30 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2000 ₽ за человека
