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архитектуры храмов. Мы увидели много церквей, соборов, монастырей. Восхитила своей гармоничной красотой церковь Спаса Преображения на торговой стороне. Жаль, что в этот день церковь была закрыта и не удалось увидеть сохранившуюся фреску Феофана Грека. В городе много прекрасных соборов, монастырей, многие из которых сохранены. Интересна история каждого, в частности Свято-Юрьева. Особое впечатление произвёл Георгиевский собор этого монастыря. Безусловно вызывает восторг и Кремль Великого Новгорода с древнейшим Софийским собором. А колокольный звон! Много узнали о знаменитых людях, связанных с городом. А памятник тысячелетия России -это история в бронзе! Экскурсия превзошла все ожидания благодаря изумительному экскурсоводу Константину. Его глубокие знания об истории города, эмоциональность, увлекательное изложение материала, любовь к своему городу и делу произвели необыкновенное впечатление. Мы просто прожили время экскурсии с Новгородом! Спасибо ему!

Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям, да и сами хотим вернуться!