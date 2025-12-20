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Достопримечательности Великого Новгорода

Индивидуальная экскурсия на машине по Великому Новгороду
В рамках экскурсии увидеть все основные достопримечательности Великого Новгорода.

Открыть многовековую и богатую историю древнего города на авто-пешеходной экскурсии с посещением Кремля, Ярославово дворище и Торга, совершить обзорную поездку по городу и посетить один из древнейших монастырей России — Свято-Юрьев монастырь
5
33 отзыва
Достопримечательности Великого Новгорода
Достопримечательности Великого Новгорода
Достопримечательности Великого Новгорода

Описание экскурсии

Что вас ожидает: На обзорной экскурсии вы увидите Кремль, памятник «Тысячелетие России», Софийский собор, Грановитую палату, Часозвоню, древние храмы Торга, Ярославово дворище, церковь Спаса Преображения на Ильине, храм Петра и Павла в Кожевниках, Тройцкий храм Духово монастыря, Свято-Юрьев монастырь. Важно знать:
Все объекты осматриваются снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Софийский собор
  • Грановитую палату
  • Часозвоню
  • Древние храмы Торга
  • Ярославово дворище
  • Церковь Спаса Преображения на Ильине
  • Храм Петра и Павла в Кожевниках
  • Тройцкий храм Духово монастыря
  • Свято-Юрьев монастырь
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ганзейский фонтан
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
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1
Н
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Благодаря содержательному рассказу нашего экскурсовода Константина мы узнали о тысячелетней истории древнейшего города, где зародилась государственность нашей страны. Увидели основные памятники исторического наследия города.
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К
Много лет назад мы были в Новгороде и хотели побывать в нем снова. Нам представилась возможность провести день в этом прекрасном, старинном городе. На удачу нас свела судьба с профессионалом
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своего дела, экскурсоводом. Константин заряжает своими знаниями и позитивом Потрясающий гид, влюблённый в свой город, и умеющий показать его необыкновенно, красивым и уникальным! Замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и интересно. Благодаря Константину, мы открыли для себя "древнерусский" Новгород. Это была увлекательная экскурсия. Нас ничуть не смутила хмурая и холодная погода. Время пролетело незаметно. Благодарим Константина за хорошо проведённое время.

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В
18 декабря 2023 года я и муж словно перенеслись в прошлое Великого Новгорода! Мы познакомились с древними городищами, нам рассказали как проходила торговля, как развивался город, отметили особенности строительства и
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архитектуры храмов. Мы увидели много церквей, соборов, монастырей. Восхитила своей гармоничной красотой церковь Спаса Преображения на торговой стороне. Жаль, что в этот день церковь была закрыта и не удалось увидеть сохранившуюся фреску Феофана Грека. В городе много прекрасных соборов, монастырей, многие из которых сохранены. Интересна история каждого, в частности Свято-Юрьева. Особое впечатление произвёл Георгиевский собор этого монастыря. Безусловно вызывает восторг и Кремль Великого Новгорода с древнейшим Софийским собором. А колокольный звон! Много узнали о знаменитых людях, связанных с городом. А памятник тысячелетия России -это история в бронзе! Экскурсия превзошла все ожидания благодаря изумительному экскурсоводу Константину. Его глубокие знания об истории города, эмоциональность, увлекательное изложение материала, любовь к своему городу и делу произвели необыкновенное впечатление. Мы просто прожили время экскурсии с Новгородом! Спасибо ему!
Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям, да и сами хотим вернуться!

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Е
Отличная экскурсия! Очень удобный формат, за небольшое время (а 4 часа для Новгорода, как выяснилось, время очень небольшое) Константин показал нам самые знаковые места. Для нас было важно узнать не
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обилие дат, событий и святынь, а то, чем жил древний город, о людях, его населявших, и как он менялся вплоть до самого недавнего времени. Именно об этом экскурсия Константина. Особенно интересно было послушать о том, какая громадная работа была проведена историками и археологами, и о том, как эти открытия влияют на современные представления о жизни в далёкие времена.

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О
Константин - чудесный гид! 4 часа пролетели незаметно. Подача материала основана на фундаментальных знаниях + понимание человеческой психологии и умение все время держать внимание аудитории. Узнали очень много нового. С
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нами была подруга живущая в Великом Новгороде с детства и любящая город и его историю. Сначала она не хотела присоединяться, т к и так уже много знает о городе. Но послушав 15 минут уже не смогла оторваться:))) очень рекомендую. И я сама планируя поездку в Великий Новгород свяжусь с Константином и закажу экскурсию!

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Ф
Великолепная экскурсия в прекрасным гидом Александром. много раз бывала до этого в Новгороде Великом, и путеводитель читала… Но столько интересной и порой эксклюзивной информации, сколько за 3, 5 часа дал
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нам Константин - ни разу не получала. Профессионал высочайшего класса. Грамотная речь, глубокое знание истории, любовь к своему городу, мягкий юмор и интеллигентная манера общения - все это - Константин! А формат экскурсии - пешеходно-автомобильный позволил увидеть так много! Всем рекомендую!

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