В рамках экскурсии увидеть все основные достопримечательности Великого Новгорода.
Открыть многовековую и богатую историю древнего города на авто-пешеходной экскурсии с посещением Кремля, Ярославово дворище и Торга, совершить обзорную поездку по городу и посетить один из древнейших монастырей России — Свято-Юрьев монастырь
Открыть многовековую и богатую историю древнего города на авто-пешеходной экскурсии с посещением Кремля, Ярославово дворище и Торга, совершить обзорную поездку по городу и посетить один из древнейших монастырей России — Свято-Юрьев монастырь
Описание экскурсии
Что вас ожидает: На обзорной экскурсии вы увидите Кремль, памятник «Тысячелетие России», Софийский собор, Грановитую палату, Часозвоню, древние храмы Торга, Ярославово дворище, церковь Спаса Преображения на Ильине, храм Петра и Павла в Кожевниках, Тройцкий храм Духово монастыря, Свято-Юрьев монастырь. Важно знать:
Все объекты осматриваются снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Памятник «Тысячелетие России»
- Софийский собор
- Грановитую палату
- Часозвоню
- Древние храмы Торга
- Ярославово дворище
- Церковь Спаса Преображения на Ильине
- Храм Петра и Павла в Кожевниках
- Тройцкий храм Духово монастыря
- Свято-Юрьев монастырь
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ганзейский фонтан
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Благодаря содержательному рассказу нашего экскурсовода Константина мы узнали о тысячелетней истории древнейшего города, где зародилась государственность нашей страны. Увидели основные памятники исторического наследия города.
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К
Много лет назад мы были в Новгороде и хотели побывать в нем снова. Нам представилась возможность провести день в этом прекрасном, старинном городе. На удачу нас свела судьба с профессионалом
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В
18 декабря 2023 года я и муж словно перенеслись в прошлое Великого Новгорода! Мы познакомились с древними городищами, нам рассказали как проходила торговля, как развивался город, отметили особенности строительства и
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Е
Отличная экскурсия! Очень удобный формат, за небольшое время (а 4 часа для Новгорода, как выяснилось, время очень небольшое) Константин показал нам самые знаковые места. Для нас было важно узнать не
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О
Константин - чудесный гид! 4 часа пролетели незаметно. Подача материала основана на фундаментальных знаниях + понимание человеческой психологии и умение все время держать внимание аудитории. Узнали очень много нового. С
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Ф
Великолепная экскурсия в прекрасным гидом Александром. много раз бывала до этого в Новгороде Великом, и путеводитель читала… Но столько интересной и порой эксклюзивной информации, сколько за 3, 5 часа дал
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