Индивидуальная экскурсия на машине по Великому Новгороду
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Что вас ожидает:
- На обзорной экскурсии вы увидите Кремль
- Памятник "Тысячелетие России"
- Софийский собор
- Грановитую палату
- Часозвоню
- Древние храмы Торга
- Ярославово дворище
- Церковь Спаса Преображения на Ильине
- Храм Петра и Павла в Кожевниках
- Тройцкий храм Духово монастыря
- Свято-Юрьев монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В рамках экскурсии увидеть все основные достопримечательности Великого Новгорода. Открыть многовековую и богатую историю древнего города на авто-пешеходной экскурсии с посещением Кремля,
Ярославово дворище и Торга, совершить обзорную поездку по городу и посетить один из древнейших монастырей России - Свято-Юрьев монастырь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость экскурсии включен транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ганзейский фонтанЗавершение: Кремль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Все объекты осматриваются снаружи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
29 мар 2023
К
Климчук
15 мар 2023
Была вместе с друзьями в Великом Новгороде. Провел экскурсию Константин Волод. Великолепная подача. Мы как бы окунулись в старину. Увидели Новгород до времен Ивана Грозного. Почувствовали чем жил город. Каким он был.
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