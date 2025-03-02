Новгородский музей-заповедник – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Новгородский музей-заповедник» в Великом Новгороде, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Пешая
На автобусе
3 часа
57 отзывов
Групповая
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Всего за три часа посетите самые красивые уголки Новгорода и его пригородов. Остановки для фото, посещение монастыря и деревни Витославлицы
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
2 мая в 11:00
3 мая в 11:00
2300 ₽ за человека
Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея
Погрузиться в древний мир и выяснить, что такое копоушка, поршень и шестопёр
Начало: В районе улицы Дворцовой
31 мар в 10:00
2 апр в 10:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него
Увидеть город с нового ракурса и запечатлеть его на снимках под руководством фотохудожника
Начало: У гостиницы «Россия»
Завтра в 20:00
4 апр в 20:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новгородский музей-заповедник»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
  2. Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея
  3. Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Софийский собор
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Путевой дворец
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Новгородский музей-заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 5500. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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