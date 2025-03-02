Групповая
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Всего за три часа посетите самые красивые уголки Новгорода и его пригородов. Остановки для фото, посещение монастыря и деревни Витославлицы
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
2 мая в 11:00
3 мая в 11:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея
Погрузиться в древний мир и выяснить, что такое копоушка, поршень и шестопёр
Начало: В районе улицы Дворцовой
31 мар в 10:00
2 апр в 10:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него
Увидеть город с нового ракурса и запечатлеть его на снимках под руководством фотохудожника
Начало: У гостиницы «Россия»
Завтра в 20:00
4 апр в 20:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 марта 2025Экскурсия произвела очень хорошее впечатление. Познавательная, я открыла для себя Великий Новгород и много исторических памятников, связанных с нашей Родиной. Большое спасибо экскурсоводу Ирине и водителю Владимиру мир
- ССветлана24 февраля 2025Необыкновенно замечательная экскурсия с Ириной Павловной! Информативно, лаконично, познавательно! Спасибо организаторам. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новгородский музей-заповедник»
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