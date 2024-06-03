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и совсем иначе уже смотрели на Новгород, потому что если бы ходили сами никогда бы не смогли так глубоко понять, например, про памятник "Тысячилетие России" 😍👏🏻 Узнали нашу историю более глубоко и осмысленно, не как на школьных экскурсиях, когда последний раз и были в Новгороде))) Даже ребёнку запомнилось очень много, пересказывала потом про Софийский собор и Ганзеййский фонтан 👍🏻 С чем не повезло, так это с погодой, но что было очень приятно, что Максим очень заботливо относился и всегда спрашивал не устали ли мы, не замерзли. Было максимально комфортно и приятно общаться и что ещё понравилось, что по окончанию экскурсии наш гид отвечал на вопросы по свободно теме: чем живет город, какие еще места стоит посетить, где покушать и так далее. Рекомендуем на 100%, человек очень увлечен своим делом всей душой и одназначно увлечет и вас ❤️☝🏻💯