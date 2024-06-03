Никольский собор – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Никольский собор» в Великом Новгороде, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Господин Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600 за всё до 9 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Господин Великий Новгород
    Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Господин Великий Новгород
    Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
    Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсиюПервый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсиюПервый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию
  • А
    Артур
    2 июня 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Супер! Рекомендую всем!!! Узнаете много интересного и проведете много параллелей. Найдете ответы на многие вопросы и вместе с тем задумаетесь над новыми. Точно воспользуемся услугами неоднократно.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Посетили Великий Новгород 28 мая. Прекрасная экскурсия. Замечательный гид. Прогулка прошла легко, с настроением. Узнали новые и интересные факты истории. Спасибо за организацию этой чудесной прогулки. Обязательно вернемся.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Господин Великий Новгород
    Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно Спасибо!)
    Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательноОтлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Добрый день! Вчера были семьёй с ребёнком на экскурсии у Максима, очень впечатлены объёмом информации, успели посмотреть очень много объектов
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    и совсем иначе уже смотрели на Новгород, потому что если бы ходили сами никогда бы не смогли так глубоко понять, например, про памятник "Тысячилетие России" 😍👏🏻 Узнали нашу историю более глубоко и осмысленно, не как на школьных экскурсиях, когда последний раз и были в Новгороде))) Даже ребёнку запомнилось очень много, пересказывала потом про Софийский собор и Ганзеййский фонтан 👍🏻 С чем не повезло, так это с погодой, но что было очень приятно, что Максим очень заботливо относился и всегда спрашивал не устали ли мы, не замерзли. Было максимально комфортно и приятно общаться и что ещё понравилось, что по окончанию экскурсии наш гид отвечал на вопросы по свободно теме: чем живет город, какие еще места стоит посетить, где покушать и так далее. Рекомендуем на 100%, человек очень увлечен своим делом всей душой и одназначно увлечет и вас ❤️☝🏻💯

  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Спасибо огромное Ольге и Анне за чудесную экскурсию по прекрасному городу Новгороду Великому. Особенно понравилось, как Ольга вела повествование о памятнике тысячелетию России в Кремле.
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Нам очень понравилась экскурсия. Александр очень Бойко и энергично рассказал нам самое интересное. Мы были потрясены! Даже не предполагали такой истории у В. Новгорода.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Никольский собор»

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Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Никольский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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