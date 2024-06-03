1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
- ССоня3 июня 2024Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!
- ЛЛюдмила2 июня 2024Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
- ААртур2 июня 2024Супер! Рекомендую всем!!! Узнаете много интересного и проведете много параллелей. Найдете ответы на многие вопросы и вместе с тем задумаетесь над новыми. Точно воспользуемся услугами неоднократно.
- ТТатьяна29 мая 2024Посетили Великий Новгород 28 мая. Прекрасная экскурсия. Замечательный гид. Прогулка прошла легко, с настроением. Узнали новые и интересные факты истории. Спасибо за организацию этой чудесной прогулки. Обязательно вернемся.
- ААнастасия23 мая 2024Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно Спасибо!)
- ННаталья11 мая 2024Добрый день! Вчера были семьёй с ребёнком на экскурсии у Максима, очень впечатлены объёмом информации, успели посмотреть очень много объектов
- ААнастасия4 мая 2024Спасибо огромное Ольге и Анне за чудесную экскурсию по прекрасному городу Новгороду Великому. Особенно понравилось, как Ольга вела повествование о памятнике тысячелетию России в Кремле.
- ААнастасия1 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Александр очень Бойко и энергично рассказал нам самое интересное. Мы были потрясены! Даже не предполагали такой истории у В. Новгорода.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Никольский собор»
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