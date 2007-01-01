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Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости

4.9
22 отзыва
Спутник В.
Спутник В. – Гид из Великого Новгорода
Вы совершите увлекательную обзорную экскурсию ⛳ по комплексу Новгородского Кремля и поднимитесь на участок оборонительной стены, чтобы увидеть панораму реки Волхов и памятники архитектуры Древней Руси.

После чего увидите другие достопримечательности 🏛️ города: Древний Торг Ярославово дворище, языческое капище бога Перуна и Софийский собор — самый древний православный храм России.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 488 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости

Что вы увидите

  • Новгородский Кремль
  • Боевой ход
  • Памятник Тысячелетие России
  • Софийский собор
Новгородский Кремль
Один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. Общая площадь крепости внутри стен — 12, 1 га. Глубокий ров окружает его с севера, запада и юга. Крепостные стены, стоящие на валу, имеют протяженность 1487 м, высоту от 8 до 15 м, толщину от 3, 6 до 6, 5 м. Из двенадцати башен, которые имелись в Детинце XV в., сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Княжая, Кокуй, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская и Владимирская.
Боевой ход
Мы осмотрим не только надворные постройки Кремля, но и поднимемся на его боевой ход — участок стены на котором несли дозорную службу стрельцы. По боевому ходу расположен ряд башен кремля, заботливо отреставрированных и превращенных в экспозиции оборонительного дела и воинского обмундирования эпохи государства Новгородского. Некоторые экспонаты являются копиями подлинных орудий и элементов экипировки средневековых воинов, поэтому их можно взять в руки, что будет особенно интересно детям.
Единственный памятник государству
В Новгородском Кремле расположен уникальный Памятник Тысячелетию России. Установлен в Новгороде по указу императора Александра II в ознаменование празднования тысячелетней истории 📖 государства Российского, которое ведет отсчет, согласно летописным сведениям, от призвания варяжского князя Рюрика в Новгород.
Самый древний храм России
Мы осмотрим, находящийся в Кремле, Софийский собор — главный политический и культурный центр. «Где София, тут и Новгород» — говорили жители средневекового Новгорода. В настоящее время — это Кафедральный храм Новгородской митрополии.

Организационные детали:

  • Бронирование экскурсии 🧭 возможно не позднее, чем за 18 часов до начала.
  • Личные расходы оплачиваются самостоятельно.
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник В.
Спутник В.
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22 отзыва оставили туристы

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