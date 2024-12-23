Приглашаем взрослых и детей на мега-творческий и мега-шоколадный мастер-класс, на котором мы приготовим красивую яркую плитку из ароматного ремесленного шоколада без белого сахара, лактозы и глютена! Мастерская Ecoslasty — это первая и единственная в Великом Новгороде мастерская полезных сладостей, где вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии.

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Описание мастер-класса

Приглашение на творческий мастер-класс

Мы рады пригласить вас и ваших детей на уникальный и увлекательный мастер-класс, посвященный шоколаду! На этом мероприятии вы сможете создать собственную яркую плитку из ароматного ремесленного шоколада, не содержащего белого сахара, лактозы и глютена.

О мастерской Ecoslasty

Ecoslasty — это первая и единственная в Великом Новгороде мастерская, где мы готовим полезные сладости. Здесь вы не встретите ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и других искусственных добавок. Мы стремимся предложить вам только натуральные и качественные ингредиенты, чтобы каждый мог насладиться вкусом шоколада без лишних забот.

Что вас ждет на мастер-классе?

Создание уникальной плитки шоколада с яркими добавками.

Увлекательный процесс, который понравится как взрослым, так и детям.

Обучение основам работы с шоколадом от опытных мастеров.

Возможность узнать больше о пользе натуральных ингредиентов.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир шоколадного творчества! Это отличный способ провести время с семьей и создать что-то удивительное своими руками.