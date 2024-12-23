Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной мастерской
Приглашаем взрослых и детей на мега-творческий и мега-шоколадный мастер-класс, на котором мы приготовим красивую яркую плитку из ароматного ремесленного шоколада без белого сахара, лактозы и глютена! Мастерская Ecoslasty — это первая и единственная в Великом Новгороде мастерская полезных сладостей, где вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии.
Мы рады пригласить вас и ваших детей на уникальный и увлекательный мастер-класс, посвященный шоколаду! На этом мероприятии вы сможете создать собственную яркую плитку из ароматного ремесленного шоколада, не содержащего белого сахара, лактозы и глютена.
О мастерской Ecoslasty
Ecoslasty — это первая и единственная в Великом Новгороде мастерская, где мы готовим полезные сладости. Здесь вы не встретите ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и других искусственных добавок. Мы стремимся предложить вам только натуральные и качественные ингредиенты, чтобы каждый мог насладиться вкусом шоколада без лишних забот.
Что вас ждет на мастер-классе?
Создание уникальной плитки шоколада с яркими добавками.
Увлекательный процесс, который понравится как взрослым, так и детям.
Обучение основам работы с шоколадом от опытных мастеров.
Возможность узнать больше о пользе натуральных ингредиентов.
Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир шоколадного творчества! Это отличный способ провести время с семьей и создать что-то удивительное своими руками.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.