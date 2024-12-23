Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной мастерской

Приглашаем взрослых и детей на мега-творческий и мега-шоколадный мастер-класс, на котором мы приготовим красивую яркую плитку из ароматного ремесленного шоколада без белого сахара, лактозы и глютена! Мастерская Ecoslasty — это первая и единственная в Великом Новгороде мастерская полезных сладостей, где вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии.
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1 отзыв
Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной мастерской
Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной мастерской
Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной мастерской
Ближайшие даты:
29
окт2
ноя4
ноя6
ноя9
ноя11
ноя12
ноя
Время начала: 11:00, 14:00, 17:00, 18:00

Описание мастер-класса

Приглашение на творческий мастер-класс

Мы рады пригласить вас и ваших детей на уникальный и увлекательный мастер-класс, посвященный шоколаду! На этом мероприятии вы сможете создать собственную яркую плитку из ароматного ремесленного шоколада, не содержащего белого сахара, лактозы и глютена.

О мастерской Ecoslasty

Ecoslasty — это первая и единственная в Великом Новгороде мастерская, где мы готовим полезные сладости. Здесь вы не встретите ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и других искусственных добавок. Мы стремимся предложить вам только натуральные и качественные ингредиенты, чтобы каждый мог насладиться вкусом шоколада без лишних забот.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Создание уникальной плитки шоколада с яркими добавками.
  • Увлекательный процесс, который понравится как взрослым, так и детям.
  • Обучение основам работы с шоколадом от опытных мастеров.
  • Возможность узнать больше о пользе натуральных ингредиентов.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир шоколадного творчества! Это отличный способ провести время с семьей и создать что-то удивительное своими руками.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная Александра Невского, д. 22/2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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