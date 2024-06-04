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корне не согласна с отзывами, где пишут, что он не заинтересован и не ищет подход к слушателям. Как раз наоборот, Илья рассказывал именно то, что было интересно нам с друзьями, терпеливо отвечал на любые вопросы, касающиеся не только темы экскурсии, подстраивался под наше настроение. Надеемся, что ему тоже было интересно с нами. Выбранные гидом бары понравились, настойки пробовали разные, все самобытные и интересные. Оптимально брать одну порцию на двоих, так как напитки крепкие, а попробовать хочется несколько вкусов. Послевкусием осталось впечатление от встречи с другом, живущим в другом городе, которого давно не видели, наконец встретились и наговорились от души на разные темы за рюмочкой приятных напитков. Рекомендую любителям нестандартных форматов экскурсий.