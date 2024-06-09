Арендуя катамаран, вы сможете построить собственный маршрут и спланировать прогулку в удобное для вас время, не завися от расписания групповых маршрутов. Вы рассмотрите достопримечательности с воды, насладитесь природой и получите удовольствие от круиза по реке Волхов и озеру Ильмень. А наш профессиональный капитан обеспечит вашу безопасность и комфорт.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В поездке на катамаране вы разнообразите отдых в Великом Новгороде новыми видами и приятными впечатлениями. Индивидуальная водная прогулка — прекрасный вариант для семейного отдыха, романтического свидания, фотосессий, проведения камерного мероприятия или празднования важного для вас события.

Вы сможете посетить остров, где находится церковь Николы на Липне, объект ЮНЕСКО; живописный Сиверсов канал или предложить свой маршрут.

Организационные детали