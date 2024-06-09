Арендуя катамаран, вы сможете построить собственный маршрут и спланировать прогулку в удобное для вас время, не завися от расписания групповых маршрутов.
Вы рассмотрите достопримечательности с воды, насладитесь природой и получите удовольствие от круиза по реке Волхов и озеру Ильмень. А наш профессиональный капитан обеспечит вашу безопасность и комфорт.
Вы рассмотрите достопримечательности с воды, насладитесь природой и получите удовольствие от круиза по реке Волхов и озеру Ильмень. А наш профессиональный капитан обеспечит вашу безопасность и комфорт.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В поездке на катамаране вы разнообразите отдых в Великом Новгороде новыми видами и приятными впечатлениями. Индивидуальная водная прогулка — прекрасный вариант для семейного отдыха, романтического свидания, фотосессий, проведения камерного мероприятия или празднования важного для вас события.
Вы сможете посетить остров, где находится церковь Николы на Липне, объект ЮНЕСКО; живописный Сиверсов канал или предложить свой маршрут.
Организационные детали
- Все наши суда находятся в отличном техническом состоянии, персонал обучен и обеспечит вашу безопасность и комфорт во время поездки
- Прогулка проводится 2 раза в день, в 10:30 и в 18:30. Если вы хотите забронировать вечернее время, сообщите, пожалуйста, об этом в переписке
- Посадка на борт начинается за 15 минут до отправления рейса
- Прогулка может быть отменена из-за погодных условий
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального причала «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.Задать вопрос
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