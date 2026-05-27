Приглашаем насладиться бархатным спокойствием воды и гармонией вечерней архитектуры древнего тысячелетнего города. Здесь вместо дневного света царит мягкое сияние фонарей набережных и таинственная подсветка мостов.
Вы увидите величественные стены Новгородского кремля, нарядный ансамбль Ярославова дворища, чьи очертания отражаются в тёмной глади, и многое другое.
Описание экскурсии
Новгородский кремль и Софийский собор. Вы посмотрите на главную крепость Северо-Запада и древнейший каменный храм России в вечерней подсветке. Узнаете о соперничестве Торговой и Софийской сторон, а ещё о книгах, которые хранятся в соборе.
Ярославово дворище и аркада Гостиного двора. Проплывёте мимо древнего торгового центра, где когда-то кипела жизнь.
Церкви на берегах Волхова. Полюбуетесь панорамой с видами на храмы: Бориса и Глеба в Плотниках, Иоанна Богослова и Петра и Павла в Кожевниках.
Великий мост и набережная Александра Невского. Увидите место, где стоял первый мост на Руси, и проплывёте вдоль живописной набережной.
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на катамаране с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона
- Продолжительность прогулки — 45 мин
- Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке
- За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (до 10 лет)
|600 ₽
|Взрослый (10+)
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2558 туристов
Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.
