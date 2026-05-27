Приглашаем насладиться бархатным спокойствием воды и гармонией вечерней архитектуры древнего тысячелетнего города. Здесь вместо дневного света царит мягкое сияние фонарей набережных и таинственная подсветка мостов. Вы увидите величественные стены Новгородского кремля, нарядный ансамбль Ярославова дворища, чьи очертания отражаются в тёмной глади, и многое другое.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Новгородский кремль и Софийский собор. Вы посмотрите на главную крепость Северо-Запада и древнейший каменный храм России в вечерней подсветке. Узнаете о соперничестве Торговой и Софийской сторон, а ещё о книгах, которые хранятся в соборе.

Ярославово дворище и аркада Гостиного двора. Проплывёте мимо древнего торгового центра, где когда-то кипела жизнь.

Церкви на берегах Волхова. Полюбуетесь панорамой с видами на храмы: Бориса и Глеба в Плотниках, Иоанна Богослова и Петра и Павла в Кожевниках.

Великий мост и набережная Александра Невского. Увидите место, где стоял первый мост на Руси, и проплывёте вдоль живописной набережной.

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Организационные детали