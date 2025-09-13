Ильмень. Александр построил маршрут с учетом наших пожеланий, провел лодку по малым рекам и протокам, делая остановки и глуша мотор в таких красивых местах, где мы смогли услышать тишину и увидеть летящих серых цапель, плеск играющей рыбки и живое небо. Отблески солнца на воде, бескрайнее небо и уходящая за горизонт водная гладь озера подарили ощущение безмятежности. За счет такого маршрута смогли увидеть церковь Николы на Липне, и это само по себе маленькое чудо. В течение всего маршрута Александр рассказывал много интересных историй о рыбалке, Новгородской земле и воде, истории монастырей и людей, которые здесь живут. Нам с дочкой очень понравилось! Обязательно когда-нибудь поедем еще. Александру спасибо за работу и прекрасную атмосферу на борту!