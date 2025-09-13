Индивидуальная
до 8 чел.
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Путешествие на яхте по Волхову и Ильменю предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и насладиться живописными видами природы
Начало: В Новгородском яхт-клубе
«Оттуда можно выйти в озеро Ильмень, понаблюдать за бескрайними водными просторами и искупаться (если позволит погода)»
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
17 970 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»
Погрузитесь в атмосферу истории и природы, наслаждаясь закатом на озере Ильмень. Увлекательные рассказы аудиогида и живописные виды ждут вас
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«По реке Волхов на комфортабельном катамаране вы отправитесь в сторону озера Ильмень»
Расписание: ежедневно в 18:30
24 апр в 18:30
25 апр в 18:30
1300 ₽ за человека
Групповая
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
Откройте для себя Валдайский край: озеро, монастырь и тайны колоколов ждут вас в этом увлекательном путешествии! Подходит для всех возрастов
Начало: На Предтеченской улице
«14:00 — экскурсионная программа в Иверском мужском монастыре, расположенном на одном из островов живописного озера»
19 апр в 08:00
25 апр в 08:00
4500 ₽ за человека
Групповая
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
Насладиться закатом и спокойствием под живую музыку на озере Ильмень в Великом Новгороде
Начало: На причале «Ярославово Дворище»
«Вы на палубе, солнце медленно опускается к горизонту, по озеру Ильмень рассыпаются золотые блики»
Расписание: ежедневно в 19:00
24 апр в 19:00
25 апр в 19:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина13 сентября 2025Дошли руки написать отзыв. Чудесно провели время с подругами. Все успели, и до города дойти и по рекам походить. Очень заботливый и уютный капитан. Проводили закат, попили чай с сухофруктами и конфетками. Очень довольны. Рекомендуем с чистой душой.
- ССтанислава8 сентября 2025Все прекрасно! Очень внимательный и доброжелательный капитан Александр, очаровательный и ответственный старший помощник Лев и очень серьёзный матрос Сан Саныч - лучшая команда! Ильмень никого не оставит равнодушным.
- ККонстантин29 августа 2025Спасибо большое за организацию и проведение такого замечательного приключения.
Очень рекомендую. Мы с женой получили максимум удовольствия.
- ЕЕлена28 августа 2025Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже и разнообразнее понять историю и красоту Великого Новгорода. С одной стороны, пройдя по
- ААЛИНА20 августа 2025Огромная благодарность Александру и его команде за экскурсию! Максимально комфортно, полезно и весело прошло наше путешествие. Новгород с воды прекрасен,
- KKsenia17 августа 2025Отличная прогулка с Александром! Рекомендую!
- ССветлана9 августа 2025Сегодня у нас были 2,5 часа прекрасной прогулки с Александром на его лодке по р. Волхов с заходом в озеро
- ЛЛада6 августа 2025Очень понравился Александр, как человек, знающий и любящий свое дело. Поездка оставила прекрасные эмоции, изумительные впечатления. Если будем еще раз в Новгороде, обязательно хочу повторить этот прекрасный праздник!!
- ННиколай4 августа 2025Большое спасибо Александру и матросу Льву, это было чудесно. Яркие, прекрасные воспоминания останутся с нами надолго. Рекомендуем!
- ММарина28 июля 2025Автобус долго собирал туристов по разным отелям. В итоге мы потратили лишний час, так как в двух отелях были забыты
