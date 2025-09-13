Мои заказы

Экскурсии к озерам из Великого Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Озера» в Великом Новгороде, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На яхте
2.5 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие на яхте по Волхову и Ильменю предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и насладиться живописными видами природы
Начало: В Новгородском яхт-клубе
«Оттуда можно выйти в озеро Ильмень, понаблюдать за бескрайними водными просторами и искупаться (если позволит погода)»
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
17 970 ₽ за всё до 8 чел.
Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»
1 час
65 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Погрузитесь в атмосферу истории и природы, наслаждаясь закатом на озере Ильмень. Увлекательные рассказы аудиогида и живописные виды ждут вас
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«По реке Волхов на комфортабельном катамаране вы отправитесь в сторону озера Ильмень»
Расписание: ежедневно в 18:30
24 апр в 18:30
25 апр в 18:30
1300 ₽ за человека
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
На автобусе
9 часов
3 отзыва
Групповая
Откройте для себя Валдайский край: озеро, монастырь и тайны колоколов ждут вас в этом увлекательном путешествии! Подходит для всех возрастов
Начало: На Предтеченской улице
«14:00 — экскурсионная программа в Иверском мужском монастыре, расположенном на одном из островов живописного озера»
19 апр в 08:00
25 апр в 08:00
4500 ₽ за человека
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
На теплоходе
Круизы
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
Групповая
Насладиться закатом и спокойствием под живую музыку на озере Ильмень в Великом Новгороде
Начало: На причале «Ярославово Дворище»
«Вы на палубе, солнце медленно опускается к горизонту, по озеру Ильмень рассыпаются золотые блики»
Расписание: ежедневно в 19:00
24 апр в 19:00
25 апр в 19:00
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    13 сентября 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Дошли руки написать отзыв. Чудесно провели время с подругами. Все успели, и до города дойти и по рекам походить. Очень заботливый и уютный капитан. Проводили закат, попили чай с сухофруктами и конфетками. Очень довольны. Рекомендуем с чистой душой.
  • С
    Станислава
    8 сентября 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Все прекрасно! Очень внимательный и доброжелательный капитан Александр, очаровательный и ответственный старший помощник Лев и очень серьёзный матрос Сан Саныч - лучшая команда! Ильмень никого не оставит равнодушным.
  • К
    Константин
    29 августа 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Спасибо большое за организацию и проведение такого замечательного приключения.
    Очень рекомендую. Мы с женой получили максимум удовольствия.
  • Е
    Елена
    28 августа 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже и разнообразнее понять историю и красоту Великого Новгорода. С одной стороны, пройдя по
    читать дальше

    реке Волхов, можно увидеть с реки места города, до которых не успел дойти пешком, да и с реки город очень красив, а пройдя по Ильмень-озеру и его многочисленным, живописным притокам, можно увидеть такие красоты, такие пейзажи, от которых захватывает дух. Александр очень опытный капитан, с ним чувствуешь себя надёжно и комфортно. Угостил нас необыкновенным домашним фруктовым чаем, очень вкусными помидорами со своей грядки. Это дополнило впечатления от экскурсии. Возвращались с чувством, как будто побывали в другом, необыкновенно прекрасном мире.

  • А
    АЛИНА
    20 августа 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Огромная благодарность Александру и его команде за экскурсию! Максимально комфортно, полезно и весело прошло наше путешествие. Новгород с воды прекрасен,
    читать дальше

    Ильмень озеро впечатляет! А сколько интересных фактов мы узнали! И дети получили новые навыки! Поставить парус, вязать морские узлы, узнать про то как найти рыбное место!
    Александр! Спасибо вам за душевность и подход к моим парням!
    Рекомендую однозначно!

  • K
    Ksenia
    17 августа 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Отличная прогулка с Александром! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    9 августа 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Сегодня у нас были 2,5 часа прекрасной прогулки с Александром на его лодке по р. Волхов с заходом в озеро
    читать дальше

    Ильмень. Александр построил маршрут с учетом наших пожеланий, провел лодку по малым рекам и протокам, делая остановки и глуша мотор в таких красивых местах, где мы смогли услышать тишину и увидеть летящих серых цапель, плеск играющей рыбки и живое небо. Отблески солнца на воде, бескрайнее небо и уходящая за горизонт водная гладь озера подарили ощущение безмятежности. За счет такого маршрута смогли увидеть церковь Николы на Липне, и это само по себе маленькое чудо. В течение всего маршрута Александр рассказывал много интересных историй о рыбалке, Новгородской земле и воде, истории монастырей и людей, которые здесь живут. Нам с дочкой очень понравилось! Обязательно когда-нибудь поедем еще. Александру спасибо за работу и прекрасную атмосферу на борту!

  • Л
    Лада
    6 августа 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Очень понравился Александр, как человек, знающий и любящий свое дело. Поездка оставила прекрасные эмоции, изумительные впечатления. Если будем еще раз в Новгороде, обязательно хочу повторить этот прекрасный праздник!!
  • Н
    Николай
    4 августа 2025
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Большое спасибо Александру и матросу Льву, это было чудесно. Яркие, прекрасные воспоминания останутся с нами надолго. Рекомендуем!
  • М
    Марина
    28 июля 2025
    Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
    Автобус долго собирал туристов по разным отелям. В итоге мы потратили лишний час, так как в двух отелях были забыты
    читать дальше

    люди, на которых не подали списки. Экскурсовод милая женщина, но запинается, делает не правильные ударения, не знает ответы на дополнительные вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В апреле 2026 мы рекомендуем заказать 4 популярных экскурсии из 4:
  1. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру;
  2. Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»;
  3. Из Великого Новгорода - в святой валдайский край;
  4. Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат».
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Новгородский кремль;
  2. Ярославово дворище;
  3. Софийская сторона;
  4. Софийский собор;
  5. Самое главное;
  6. Памятник Тысячелетию России;
  7. Грановитая палата;
  8. Витославлицы;
  9. Торговая сторона;
  10. Знаменский собор.
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в апреле 2026
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Озера" можно забронировать 4 экскурсии от 1300 до 17 970. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
