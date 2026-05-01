Великий Новгород — город с аурой таинственности и красоты, музей под открытым небом. Вы увидите православную обитель у озера Ильмень и шедевры монументальной живописи. А гид из прошлого Сбыслав Якунович покажет вам Ярославово дворище, древний торг и детинец — сердце Новгородской Руси.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:42 — встреча в Великом Новгороде на железнодорожном вокзале

Путешественников из Санкт-Петербурга, прибывающих на «Ласточке» № 7001, наш представитель встретит у выхода с поезда с табличкой. Остальных ждём на привокзальной площади.

11:00 — отправление в Юрьев монастырь

Переезд к истоку Волхова — месту, где более девяти веков назад был основан один из самых почитаемых монастырей Руси. Вы увидите уникальные фрески 12 века, услышите историю княжеской усыпальницы и полюбуетесь видами на озеро Ильмень.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» — русская деревня под открытым небом. Деревянные церкви, крестьянские избы, амбары, бани — всё это привезено из разных уголков Новгородчины. Вы заглянете в дом крестьянина-середняка, узнаете, как жили наши предки, и почувствуете дух старины.

14:00 — обед в уютном кафе (по желанию)

Сытный суп, горячее, салат, чай с выпечкой. По запросу — вегетарианское меню.

15:00 — театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом Якуновичем

Встреча с новгородским посадником (или посадницей Агафьей) перенесёт вас в средневековый Новгород.

Вместе с боярином вы:

пройдёте по Ярославову дворищу и древнему торгу — месту, где кипела международная торговля

увидите Никольский собор и вечевую площадь

узнаете о законах и нравах ганзейских купцов, записанных в особой грамоте — «скре»

полюбуетесь стенами Новгородского детинца (кремля) и услышите о его тайнах

16:00 — свободное время

После экскурсии можете самостоятельно зайти в Софийский собор (11 век), посетить Грановитую палату (15 век), подняться на боевой ход кремля и купить сувениры и гостинцы в лавках.

17:30 — сбор группы и трансфер на железнодорожный вокзал

В 18:06 вы можете сесть на «Ласточку» № 7004 в Санкт-Петербург.

Организационные детали

Поедем на автобусе туристического класса

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы