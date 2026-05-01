Новгородская Русь: кремль, монастырь и деревянная сказка

Прикоснуться к древним памятникам и познакомиться со средневековым посадником
Великий Новгород — город с аурой таинственности и красоты, музей под открытым небом. Вы увидите православную обитель у озера Ильмень и шедевры монументальной живописи.

А гид из прошлого Сбыслав Якунович покажет вам Ярославово дворище, древний торг и детинец — сердце Новгородской Руси.
Описание экскурсии

10:42 — встреча в Великом Новгороде на железнодорожном вокзале

Путешественников из Санкт-Петербурга, прибывающих на «Ласточке» № 7001, наш представитель встретит у выхода с поезда с табличкой. Остальных ждём на привокзальной площади.

11:00 — отправление в Юрьев монастырь

Переезд к истоку Волхова — месту, где более девяти веков назад был основан один из самых почитаемых монастырей Руси. Вы увидите уникальные фрески 12 века, услышите историю княжеской усыпальницы и полюбуетесь видами на озеро Ильмень.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» — русская деревня под открытым небом. Деревянные церкви, крестьянские избы, амбары, бани — всё это привезено из разных уголков Новгородчины. Вы заглянете в дом крестьянина-середняка, узнаете, как жили наши предки, и почувствуете дух старины.

14:00 — обед в уютном кафе (по желанию)

Сытный суп, горячее, салат, чай с выпечкой. По запросу — вегетарианское меню.

15:00 — театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом Якуновичем

Встреча с новгородским посадником (или посадницей Агафьей) перенесёт вас в средневековый Новгород.

Вместе с боярином вы:

  • пройдёте по Ярославову дворищу и древнему торгу — месту, где кипела международная торговля
  • увидите Никольский собор и вечевую площадь
  • узнаете о законах и нравах ганзейских купцов, записанных в особой грамоте — «скре»
  • полюбуетесь стенами Новгородского детинца (кремля) и услышите о его тайнах

16:00 — свободное время

После экскурсии можете самостоятельно зайти в Софийский собор (11 век), посетить Грановитую палату (15 век), подняться на боевой ход кремля и купить сувениры и гостинцы в лавках.

17:30 — сбор группы и трансфер на железнодорожный вокзал

В 18:06 вы можете сесть на «Ласточку» № 7004 в Санкт-Петербург.

Организационные детали

  • Поедем на автобусе туристического класса
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • билеты в музеи: Витославлицы и Георгиевский собор Юрьева монастыря — 450 ₽, учащиеся с 14 лет — 350 ₽
  • обед в местном ресторанчике: 950 ₽ за чел., специальное меню (вегетарианское, без глютена или лактозы) — 1500 ₽

в пятницу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ
О'александръ — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3684 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!

