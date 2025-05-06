Еще недавно в обращении ходили банкноты номиналом 5 рублей с изображением визитных карточек Великого Новгорода. И пусть купюры уже осели в коллекциях, но знаковые памятники стоят и поныне. На короткой, но содержательной прогулке по центру вы познакомитесь с этими символами и услышите истории из жизни древнего города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Памятник «Тысячелетие России»

На площади Новгородского кремля вы осмотрите монумент, воздвигнутый в честь юбилея призвания варягов на Русь. Я расскажу об изображённых на нем личностях, прославивших нашу страну: правителях, полководцах, священнослужителях и творческих людях. А также раскрою историю создания впечатляющего монумента.

Новгородский кремль

Основное внимание уделим сердцу исторического центра. На территории комплекса с постройками 11-20 вв. вы увидите Владычный двор и выясните, чем уникально местное готическое сооружение — Грановитая палата. Осмотрите средневековый величественный Софийский собор и узнаете об одном из древнейших иконостасов страны. Кроме того, вы познакомитесь с шедевром западноевропейского литья — Магдебургскими вратами. И увидите Софийскую звонницу — самое древнее и крупное из дошедших до нас архитектурных подколокольных сооружений.

Организационные детали