«Пятирублевый» Новгород

Экспресс-экскурсия по главным достопримечательностям города, изображенным на редкой купюре 90-х

Индивидуальная
Еще недавно в обращении ходили банкноты номиналом 5 рублей с изображением визитных карточек Великого Новгорода.

И пусть купюры уже осели в коллекциях, но знаковые памятники стоят и поныне.

На короткой, но содержательной прогулке по центру вы познакомитесь с этими символами и услышите истории из жизни древнего города.
«Пятирублевый» Новгород
«Пятирублевый» Новгород
«Пятирублевый» Новгород
«Пятирублевый» Новгород
«Пятирублевый» Новгород
«Пятирублевый» Новгород
«Пятирублевый» Новгород
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Памятник «Тысячелетие России»

На площади Новгородского кремля вы осмотрите монумент, воздвигнутый в честь юбилея призвания варягов на Русь. Я расскажу об изображенных на нем личностях, прославивших нашу страну: правителях, полководцах, священнослужителях и творческих людях. А также раскрою историю создания впечатляющего монумента.

Новгородский кремль

Основное внимание уделим сердцу исторического центра. На территории комплекса с постройками 11-20 вв. вы увидите Владычный двор и выясните, чем уникально местное готическое сооружение — Грановитая палата. Осмотрите средневековый величественный Софийский собор и узнаете об одном из древнейших иконостасов страны. Кроме того, вы познакомитесь с шедевром западноевропейского литья — Магдебургскими вратами. И увидите Софийскую звонницу — самое древнее и крупное из дошедших до нас архитектурных подколокольных сооружений.

Организационные детали

Экскурсия проходит по территории кремля, все объекты осматриваются снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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