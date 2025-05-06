На площади Новгородского кремля вы осмотрите монумент, воздвигнутый в честь юбилея призвания варягов на Русь. Я расскажу об изображённых на нем личностях, прославивших нашу страну: правителях, полководцах, священнослужителях и творческих людях. А также раскрою историю создания впечатляющего монумента.
Новгородский кремль
Основное внимание уделим сердцу исторического центра. На территории комплекса с постройками 11-20 вв. вы увидите Владычный двор и выясните, чем уникально местное готическое сооружение — Грановитая палата. Осмотрите средневековый величественный Софийский собор и узнаете об одном из древнейших иконостасов страны. Кроме того, вы познакомитесь с шедевром западноевропейского литья — Магдебургскими вратами. И увидите Софийскую звонницу — самое древнее и крупное из дошедших до нас архитектурных подколокольных сооружений.
Организационные детали
Экскурсия проходит по территории кремля, все объекты осматриваются снаружи.
Дополнительно оплачивается экскурсионное разрешение в Кремль — 900 ₽ за группу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 8967 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Константин. По образованию я историк, окончил университет с отличием. Более пяти лет работаю гидом по Великому Новгороду. В разные годы становился участником проектов на местном телевидении, посвящённым истории города. Влюблён в Великий Новгород и стараюсь передать эту любовь своим гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
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3
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2
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Е
Екатерина
5 мая посетили экскурсию «Пятирублевый Новгород». Это Восторг!! Понравилось всем!! И взрослым и детям. Наша группа состояла из 4 взрослых и 4 детей (14, 11, 9 лет, 2 года). Константин читать дальшеуменьшить
с первых минут расположил к себе. Маршрут формат и содержание экскурсии продуманы до мелочей. Экскурсия в комфортном темпе, дети даже не устали. За непродолжительное время экскурсии (час) Константин смог раскрыть самые важные события истории Великого Новгорода. При этом данная программа очень насыщена, но информация воспринимается легко. Приятным сюрпризом было вручение магнита в виде пятирублевой купюры. Однозначно рекомендую!!
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Елена
21 июня мы посетили прекрасный город Великий Новгород. Взяли экскурсию индивидуальную "Пятирублевый Новгород". Экскурсовод Константин очень вдохновлено и интересно провёл экскурсию. За полтора часа рассказал много интересного и ответил на всё вопросы, которые возникали по ходу экскурсии. Огромное спасибо 🙏💕 и было приятно в конце экскурсии, получить на память магнитик, с изображением символа экскурсии.
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Анна
Огромная благодарность Константину, который прекрасно знает историю города, любит ее, и с удовольствием передает свои знания нам, экскурсантам. Несмотря на то, что мы имеем представление об истории Великого Новгорода, экскурсия читать дальшеуменьшить
была очень информативна, напомнила нам то, что забыли, а также мы узнали много нового. Очень понравилась подача Константина, слушать его - одно удовольствие. И даже начавшийся в конце экскурсии дождь не испортил впечатления. Очень рекомендую, а мы с удовольствием выберем Константина для следующей экскурсии.
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Светлана
Наша семья осталась под приятным впечатлением от экскурсии и экскурсовода!!! Жаль, что время пролетело так быстро. Дети 8 и 15 лет сказали, что это лучшая экскурсия из тех на которых читать дальшеуменьшить
они побывали) Константин очень интересно рассказал нам про достопримечательности города, особенно понравился памятник Тысячилетие России. Мы для себя отметили, что хотим ещё раз вернуться в этот замечательный, красивый город и конечно же посетить новые экскурсии в компании с Константином! Всем рекомендую!
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Е
Елена
Нам все очень понравилось! Как ни странно наших детей Константин смог увлечь, они оказывается что-то знают😂🤣🤣🤣, задавали вопросы и слушали!!! (Детям 13, 11, 13 лет) Спасибо Константину за такой интересный рассказ о своем любимом городе!!!
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Елена
отличная экскурсия, 11 летняя дочка слушала и даже запомнила даты и события, время пролетело незаметно приятный экскурсовод, с очень интересной подачей материала, очень хочется вернуться в Великий Новгород и посмотреть все, что не успели!