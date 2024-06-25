К Константин Великий Новгород: истоки российской государственности Экскурсия очень понравилась. Интересная подача материала и много информации именно о людях, которые жили и трудились в Великом Новгороде. Погружение в историю максимальное!! А так как Максим еще и рассказчик великолепный, то время пролетает совсем незаметно.

О Ольга Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Очень необычный формат экскурсии. Даже плохая погода не помешала получить удовольствие от прогулки. Мы пели, танцевали, загадывали желание, перемещались в веках. Было очень здорово. Однозначно рекомендую.

И Иван Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Хорошая интерактивная программа. Важно, что это не совсем экскурсия, это спектакль. Не будет много информации про даты и события, но будет интересно про места, людей, события. Ходил с ребенком 8 лет, ему понравилось.

Н Наталья Великий Новгород: истоки российской государственности Были на экскурсии 22.06. Максим отличный собеседник, интересно рассказывает и двухчасовая прогулка пролетела незаметно ☺️рекомендую однозначно!))

М Мария Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) читать дальше гуляя по городу периодически замирали, вспоминая моменты из экскурсии. Однозначно рекомендую всем, деткам лет с шести тоже будет очень интересно. Надо было видеть их реакцию, когда с ними говорит ВРЕМЯ… Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии!!! Необычная увлекательная экскурсия! Мы были на экскурсии в первый день, как приехали в Великий Новгород и потом все оставшиеся дни