1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
3 июля в 19:00
5 июля в 19:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
6 июля в 08:00
8 июля в 13:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Исторический квест в Великом Новгороде
Знакомство с городом через художественную историю и элементы ориентирования
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
1 350₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин25 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Интересная подача материала и много информации именно о людях, которые жили и трудились в Великом Новгороде. Погружение в историю максимальное!! А так как Максим еще и рассказчик великолепный, то время пролетает совсем незаметно.
- ООльга25 июня 2024Очень необычный формат экскурсии. Даже плохая погода не помешала получить удовольствие от прогулки. Мы пели, танцевали, загадывали желание, перемещались в веках. Было очень здорово. Однозначно рекомендую.
- ИИван24 июня 2024Хорошая интерактивная программа. Важно, что это не совсем экскурсия, это спектакль. Не будет много информации про даты и события, но будет интересно про места, людей, события. Ходил с ребенком 8 лет, ему понравилось.
- ННаталья22 июня 2024Были на экскурсии 22.06. Максим отличный собеседник, интересно рассказывает и двухчасовая прогулка пролетела незаметно ☺️рекомендую однозначно!))
- ММария18 июня 2024Необычная увлекательная экскурсия! Мы были на экскурсии в первый день, как приехали в Великий Новгород и потом все оставшиеся дни
- ККонстантин17 июня 2024Можно прочитать кучу исторических книжек и статей в интернете, но профессиональный историк в качестве гида на местности все равно расскажет вам много нового и интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Параскевы Пятницы»
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