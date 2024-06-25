Церковь Параскевы Пятницы – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Параскевы Пятницы» в Великом Новгороде, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
16 отзывов
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
3 июля в 19:00
5 июля в 19:00
1 200 за человека
Великий Новгород: истоки российской государственности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
6 июля в 08:00
8 июля в 13:00
5 000 за всё до 7 чел.
Исторический квест в Великом Новгороде
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Исторический квест в Великом Новгороде
Знакомство с городом через художественную историю и элементы ориентирования
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
1 350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    25 июня 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Экскурсия очень понравилась. Интересная подача материала и много информации именно о людях, которые жили и трудились в Великом Новгороде. Погружение в историю максимальное!! А так как Максим еще и рассказчик великолепный, то время пролетает совсем незаметно.
  • О
    Ольга
    25 июня 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Очень необычный формат экскурсии. Даже плохая погода не помешала получить удовольствие от прогулки. Мы пели, танцевали, загадывали желание, перемещались в веках. Было очень здорово. Однозначно рекомендую.
  • И
    Иван
    24 июня 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Хорошая интерактивная программа. Важно, что это не совсем экскурсия, это спектакль. Не будет много информации про даты и события, но будет интересно про места, людей, события. Ходил с ребенком 8 лет, ему понравилось.
  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Были на экскурсии 22.06. Максим отличный собеседник, интересно рассказывает и двухчасовая прогулка пролетела незаметно ☺️рекомендую однозначно!))
  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Необычная увлекательная экскурсия! Мы были на экскурсии в первый день, как приехали в Великий Новгород и потом все оставшиеся дни
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    гуляя по городу периодически замирали, вспоминая моменты из экскурсии. Однозначно рекомендую всем, деткам лет с шести тоже будет очень интересно. Надо было видеть их реакцию, когда с ними говорит ВРЕМЯ… Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии!!!

  • К
    Константин
    17 июня 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Можно прочитать кучу исторических книжек и статей в интернете, но профессиональный историк в качестве гида на местности все равно расскажет вам много нового и интересного.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Параскевы Пятницы»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
  2. Великий Новгород: истоки российской государственности
  3. Исторический квест в Великом Новгороде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июле 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Церковь Параскевы Пятницы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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