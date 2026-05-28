Всего час прогулки по озеру — и вы вдали от городской суеты, наслаждаетесь природой и умиротворённым ритмом деревенского быта. В Взваде можно прогуляться и попробовать знаменитую взвадскую уху. А при желании отправиться дальше — в колоритную Старую Руссу. Автобусный маршрут туда удобно состыкован с прибытием нашего судна.
Описание экскурсии
Во время водной прогулки вы увидите:
- Музей деревянного зодчества «Витославлицы».
- Юрьев монастырь.
- Рюриково городище.
По прибытии можно:
- Пройтись по улочкам Взвада и посмотреть, как живут люди в деревне.
- Попробовать местные блюда из рыбы.
- Попасть в июле на День рыбака. Взвадчане издревле занимаются рыбным промыслом и праздник отмечают всей деревней.
- Отправиться на автобусе до Старой Руссы, третьему по населению городу Новгородской области, где стоит посетить дом-музей Достоевского и старинные храмы. Автобусные билеты можно приобрести по факту на месте.
Организационные детали
- В стоимость включён только билет на скоростное судно «Восход» по маршруту «Великий Новгород — Взвад».
- В носовой части парохода есть места комфорт-класса. Остальные места распределены по салону справа и слева.
- Поездка может быть отменена из-за плохих погодных условий.
- Обратно от Взвада до Великого Новгорода вы также можете добраться на нашем судне. Приобрести билеты можно отдельно.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Комфорт
|1800 ₽
|Взрослый
|1300 ₽
|Детский (до 10 лет)
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального причала «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 13:30 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2558 туристов
Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.
