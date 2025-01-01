Пешеходная экскурсия откроет вам сердце древнего Новгорода. Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией. Гости узнают об играх да обрядах, о змеях огненных, о Софийском соборе, да о детинце Новгородском.
Побываем на Ярославовом дворище — там, где проходили все важнейшие события — прием послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры. И закончим экскурсией по Грановитой палате.
Побываем на Ярославовом дворище — там, где проходили все важнейшие события — прием послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры. И закончим экскурсией по Грановитой палате.
Описание экскурсии3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу. Вас ждёт пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории Кремля. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведёт сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном. Вы перейдёте по «Великому», «горбатому» мосту с софийской стороны на торговую, полюбуетесь панорамой города с пешеходного моста и сфотографируетесь с «новгородочкой». Далее вас ждёт пешеходная экскурсия по территории Ярославова дворища и Древнего торга «Великий Новгород — Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища — Никольский собор (1113 год). Потом вы отправитесь на экскурсию в Грановитую (Владычную) палату
согласно календарю
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в экскурсионные объекты
- Театрализованная интерактивная экскурсия
Что не входит в цену
- Обед в центре города - 1000р. /чел. (только по предварительному бронированию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Предтеченская, д. 24 (гостиница «Волхов» 4*)
Завершение: Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борисенко
1 янв 2025
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Групповая
до 19 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
Расписание: в понедельник в 10:00, в среду в 15:00, в воскресенье в 14:00
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Музеи Новгородского кремля: путешествие в прошлое Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Новгорода через эксклюзивную экскурсию в музеи Кремля с уникальными экспонатами
Начало: Грановитая палата
8 янв в 10:00
9 янв в 10:00
9000 ₽ за всё до 2 чел.
Квест
до 6 чел.
Лучший выборКвест-экскурсия «В поисках наследия Ярослава Мудрого»
Путешествие в прошлое Великого Новгорода: разгадайте тайны, откройте сокровища и насладитесь историей вместе с детьми
Начало: На площади Победы-Софийской
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4200 ₽ за всё до 6 чел.