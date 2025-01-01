Мои заказы

Зимние истории Новгородского кремля

Пешеходная экскурсия откроет вам сердце древнего Новгорода. Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией. Гости узнают об играх да обрядах, о змеях огненных, о Софийском соборе, да о детинце Новгородском.

Побываем на Ярославовом дворище — там, где проходили все важнейшие события — прием послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры. И закончим экскурсией по Грановитой палате.
Описание экскурсии

3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу. Вас ждёт пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории Кремля. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведёт сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном. Вы перейдёте по «Великому», «горбатому» мосту с софийской стороны на торговую, полюбуетесь панорамой города с пешеходного моста и сфотографируетесь с «новгородочкой». Далее вас ждёт пешеходная экскурсия по территории Ярославова дворища и Древнего торга «Великий Новгород — Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища — Никольский собор (1113 год). Потом вы отправитесь на экскурсию в Грановитую (Владычную) палату

согласно календарю

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в экскурсионные объекты
  • Театрализованная интерактивная экскурсия
Что не входит в цену
  • Обед в центре города - 1000р. /чел. (только по предварительному бронированию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Предтеченская, д. 24 (гостиница «Волхов» 4*)
Завершение: Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
