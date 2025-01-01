Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пешеходная экскурсия откроет вам сердце древнего Новгорода. Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией. Гости узнают об играх да обрядах, о змеях огненных, о Софийском соборе, да о детинце Новгородском.



Побываем на Ярославовом дворище — там, где проходили все важнейшие события — прием послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры. И закончим экскурсией по Грановитой палате.

Описание экскурсии 3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу. Вас ждёт пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории Кремля. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведёт сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном. Вы перейдёте по «Великому», «горбатому» мосту с софийской стороны на торговую, полюбуетесь панорамой города с пешеходного моста и сфотографируетесь с «новгородочкой». Далее вас ждёт пешеходная экскурсия по территории Ярославова дворища и Древнего торга «Великий Новгород — Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища — Никольский собор (1113 год). Потом вы отправитесь на экскурсию в Грановитую (Владычную) палату

Ответы на вопросы Что включено Экскурсионное обслуживание по программе

Входные билеты в экскурсионные объекты

