Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
30 784 ₽ за человека
2 эпохи русской культуры: путешествие по Великому Новгороду и Старой Руссе на автобусе
Побывать в Ярославовом дворище, заглянуть в дом-музей Ф.М. Достоевского и осмотреть святыни
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
22 фев в 08:00
8 мар в 08:00
13 792 ₽ за человека
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
28 000 ₽ за человека
На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
22 фев в 08:00
8 мар в 08:00
10 560 ₽ за человека
Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
21 408 ₽ за человека
По следам истории Новгородской земли: на автобусе по Валдаю, Великому Новгороду и Старой Руссе
Зайти в Музей колоколов, погрузиться в атмосферу вече и увидеть, где творил Ф.М. Достоевский
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
21 799 ₽ за человека
