-
50%
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление от Казанского ...
Завтра в 07:00
11 окт в 07:00
8450 ₽
16 900 ₽ за человека
Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
3 окт в 06:24
10 окт в 06:24
30 080 ₽ за человека
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
3 окт в 06:24
10 окт в 06:24
31 705 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «В ноябре»
Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в сентябре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 8450 до 31 705 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Великом Новгороде на 2025 год по теме «В ноябре», 2 ⭐ отзыва, цены от 8450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь