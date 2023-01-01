Жизнь коренных народов Сибири

В этнопарке можно зайти в ярангу оленевода, в чум таежного охотника, выпить 🍹 в юрте кочевников чая на травах. Из активных развлечений — стрельба из лука и охотничьей винтовки, метание копья.

Новосибирский зоопарк

Далее на поезде 🚂 детской железной дороги мы отправляемся от станции «Заельцовская» до станции «Зоопарк». Новосибирский зоопарк — явление в своем роде уникальное. Он вобрал в себя множество самых разных и интереснейших объектов. Горожане приходят сюда отдыхать с семьями на целый день. Благодаря самоотверженному труду его первого и бессменного директора Ростислава Шило, зоопарк стал самым большим и разнообразным по своему содержанию (после Московского зоопарка).

Мы прогуляемся по его тенистым и ухоженным аллеям, посетим здания океанариума и пингвинария, зайдем в террариум, понаблюдаем за жизнью белых медведей. Животные в зоопарке живут в условиях, приближенных к естественной среде обитания. При желании можно проехать по территории зоопарка на электромобиле (за дополнительную плату). Для детей предусмотрены детские аттракционы, есть избушка Бабы-Яги и «перевернутый дом». На территории множество разнообразных кафе, чтобы пообедать.