Готовы познакомиться с гастрономической стороной Сибирской столицы? Я покажу, где отдыхают и проводят время с семьей и друзьями Новосибирцы в сопровождении вкусной и красивой еды и атмосферы. В программе горячий борщ, лучшее пенное, легендарный гастрокорт и другие гастрономические открытия.
Описание экскурсии
- Самый большой гастрокорт за Уралом и более 140 концепций еды под одной крышей в бывшем здании центрального рынка
- Чай в легендарная пышечной и чаем из самовара
- Итальянская пицца на берегу озера
- Горячий борщ в сосновом бору
- Крафтовое пенное в пивоварне в самом сердце города
Помимо городских локаций и центра, познакомимся с загородной природой Сибирской столицы, озерами и сосновым бором.
Организационные детали
В стоимость тура входит трансфер по городу и между локациями, еда и напитки оплачиваются по меню дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Новосибирске 17 лет, обожаю культурную и гастрономическую сторону города и с большим удовольствием покажу, как весело и вкусно провести часы и дни в этом городе.
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