в Сибирь - и у нее это получилось! «Скучный академгородок» - говорили нам коллеги, кто уже был) а мы не согласны) Наталья нам все показала очень круто) интересно, вкусно, организовала единение с природой 🤩 погода как никогда сказала нам «да», чтобы мы точно влюбились 🥰 и +27, и золотая осень, и интересный рассказ от истории до современности! Комфортный трансфер нас прокатил в уютные места, чудесный какао - был топчик) гастроном Добрянка - произвел просто незабываемые впечатления, таких разносолов в продовольственном магазине - даже москвичи не видели и это круто! Пусть ваша изюминка остается в Академгородке;)

Наталья провела нас по «гусям», довела нас до «точки кипения») показала море, прокатила нас по ГЭС, короче продлевали мы один раз))) но если бы не вылет домой, мы продлили бы еще и еще) так интересно было!

Всем советуем Наталью, как экскурсовода, и Новосибирск - как сердце Сибири, которое точно стоит посетить 🥰🥰🥰

До встречи, новосибирцы!