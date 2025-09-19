Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: Перед спуском на набережную
2 мар в 09:00
9 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил19 сентября 2025Невероятный Академгородок и Обское мореДата посещения: 19 сентября 2025Брали экскурсию, с гидом Натальей!!! По 10 бальной - 10!!!! Очень интересно и познавательно!!! Харизма гида Натальи зашкаливает, за что отдельное спасибо!!! Рекомендую!!! Патриоту привет))))
- ААнна28 сентября 2025Наталья, хотим оставить отзыв на экскурсию 🥰 очень понравился индивидуальный подход Натальи! Девчачьей тусовкой всегда веселее путешествововать. Наталья обещала влюбить
- ННаталия18 августа 2025Интересная и очень познавательная экскурсия! Понравилось все, и интересный очень увлеченный рассказ гида Натальи, все локации и природа. Было одно НО: мало! хотелось еще локаций и рассказов.
Обязательно надо побывать в Академгородке!!!
- ООльга23 июля 2025Были на экскурсии "По следам белой трясогузки" вчетвером: я и 3 моих дочки 18, 13 и 10 лет. Понравилось всем.
- ЕЕкатерина9 июня 2025сегодня с ребенком 8лет были на экскурсии с биологом экскурсоводом Ольгой. Офигенно провели время!
Увидели
✔️гнезда разных птиц - синиц, воробьев, трясогузки,
- ММария8 мая 2025С нами был гид Михаил, невероятной души и знаний человек! Очень интересно рассказывал, видно, что «горит» своим делом, а не просто заученный текст. Экскурсия прошла просто замечательно, большая благодарность! ☺️
- ВВиктория24 февраля 2025Великолепно
- ММария2 сентября 2024Спасибо, Наталья. Эмоционально, познавательно, позитивно. Однозначно буду рекомендовать. Отдельное спасибо водителю Евгению.
- ЖЖанна22 августа 2024Хорошая экскурсия по Академгородку. Но обского моря не было. Просто проехали мимо.
- ААнна23 июля 2024Посетили экскурсию вместе с супругом, хотя ему эта тема изначально казалась неинтересной, в итоге мы оба остались в восторге.
Наша экскурсия
- ЮЮлия15 июля 2024В Новосибирске я впервые, в командировке, о городе наслышана и давно мечтала посетить Академгородок. И вот чудо случилось, руководство компании
- ЕЕлена15 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Наталья подаёт материал очень эмоционально, авторски, с юмором и интересными нюансами. Очень понравилось, что в процессе экскурсии
- ААлёна25 мая 2024Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
- ИИрина18 мая 2024Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
- ТТатьяна9 января 2024Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!
- ННадежда14 ноября 2023Большое спасибо, Наталье! Очень интересная подача информации, отличный маршрут. Пунктуальность. Окунулась в жизнь ученых и будущих ученых.
- ЕЕлена29 сентября 2023Прекрасная экскурсия. Профессиональный эрудированный гид Наталья. Хорошо спланированный маршрут с учетом индивидуальных пожеланий и элементами интерактива. 100% рекомендация друзьям)
- ММарина12 сентября 2023Взрыв мозга от невероятной красоты и точности!
- ЕЕлена5 августа 2023Наша семья - 2 взрослых и подросток 13 лет очень благодарна Наталье за экскурсию в Академгородок, которая была 3 августа
