Почувствовать себя местным – экскурсии в Новосибирске

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Новосибирске, цены от 4655 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Невероятный Академгородок и Обское море
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 999 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: Перед спуском на набережную
2 мар в 09:00
9 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
-
5%
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    19 сентября 2025
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Дата посещения: 19 сентября 2025
    Брали экскурсию, с гидом Натальей!!! По 10 бальной - 10!!!! Очень интересно и познавательно!!! Харизма гида Натальи зашкаливает, за что отдельное спасибо!!! Рекомендую!!! Патриоту привет))))
  • А
    Анна
    28 сентября 2025
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Наталья, хотим оставить отзыв на экскурсию 🥰 очень понравился индивидуальный подход Натальи! Девчачьей тусовкой всегда веселее путешествововать. Наталья обещала влюбить
    читать дальше

    в Сибирь - и у нее это получилось! «Скучный академгородок» - говорили нам коллеги, кто уже был) а мы не согласны) Наталья нам все показала очень круто) интересно, вкусно, организовала единение с природой 🤩 погода как никогда сказала нам «да», чтобы мы точно влюбились 🥰 и +27, и золотая осень, и интересный рассказ от истории до современности! Комфортный трансфер нас прокатил в уютные места, чудесный какао - был топчик) гастроном Добрянка - произвел просто незабываемые впечатления, таких разносолов в продовольственном магазине - даже москвичи не видели и это круто! Пусть ваша изюминка остается в Академгородке;)
    Наталья провела нас по «гусям», довела нас до «точки кипения») показала море, прокатила нас по ГЭС, короче продлевали мы один раз))) но если бы не вылет домой, мы продлили бы еще и еще) так интересно было!
    Всем советуем Наталью, как экскурсовода, и Новосибирск - как сердце Сибири, которое точно стоит посетить 🥰🥰🥰
    До встречи, новосибирцы!

  • Н
    Наталия
    18 августа 2025
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Интересная и очень познавательная экскурсия! Понравилось все, и интересный очень увлеченный рассказ гида Натальи, все локации и природа. Было одно НО: мало! хотелось еще локаций и рассказов.
    Обязательно надо побывать в Академгородке!!!
    Интересная и очень познавательная экскурсия! Понравилось все, и интересный очень увлеченный рассказ гида Натальи, все локации и природа. Было одно НО: мало! хотелось еще локаций и рассказов.
    Обязательно надо побывать в Академгородке!!!
  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
    Были на экскурсии "По следам белой трясогузки" вчетвером: я и 3 моих дочки 18, 13 и 10 лет. Понравилось всем.
    читать дальше

    Ольга - очень милый человек и интересный рассказчик, её трепетным отношением к природе буквально заражаешься. Тем, кто неравнодушен ко всему живому искренне рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    9 июня 2025
    По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
    сегодня с ребенком 8лет были на экскурсии с биологом экскурсоводом Ольгой. Офигенно провели время!
    Увидели
    ✔️гнезда разных птиц - синиц, воробьев, трясогузки,
    читать дальше

    коршуна;
    ✔️заглянули в дупло и видели птенца трясогузки
    ✔️фотографировали слеток серой вороны и дрозда рябинника (слетка - это кто уже вылетел, но сам еще еду себе не ищет, плохо летает и ждет родителей);
    ✔️рассматривали разных насекомых, гладили шмеля
    ✔️нашли скорлупу яйца дрозда и взяли в свою коллекцию;
    ✔️заметили норы мышей, кротов;
    ✔️определяли по звуку как поет чечевица, зяблик и пеночка;
    ✔️жевали сирень, лиственницу;
    ✔️нюхали шиповник, сирень, тимьян, какую то еще траву, лен;
    ✔️собирали орехи маньчжурского дерева;
    ✔️поймали бронзовку и переселили ее в наш двор на пионы;
    ✔️смотрели, как воробьи принимали пылевые ванны, а голуби солнечные.
    Все это сопровождалось подробными комментариями Ольги - зачем, почему, чье, кто. Благодаря ее таланту разглядеть и показать мы с ребенком окунулись в мир животных и растений. Однозначно рекомендую!

    сегодня с ребенком 8лет были на экскурсии с биологом экскурсоводом Ольгой. Офигенно провели время!
  • М
    Мария
    8 мая 2025
    Невероятный Академгородок и Обское море
    С нами был гид Михаил, невероятной души и знаний человек! Очень интересно рассказывал, видно, что «горит» своим делом, а не просто заученный текст. Экскурсия прошла просто замечательно, большая благодарность! ☺️
    С нами был гид Михаил, невероятной души и знаний человек! Очень интересно рассказывал, видно, что «горит» своим делом, а не просто заученный текст. Экскурсия прошла просто замечательно, большая благодарность! ☺️
  • В
    Виктория
    24 февраля 2025
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Великолепно
  • М
    Мария
    2 сентября 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Спасибо, Наталья. Эмоционально, познавательно, позитивно. Однозначно буду рекомендовать. Отдельное спасибо водителю Евгению.
  • Ж
    Жанна
    22 августа 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Хорошая экскурсия по Академгородку. Но обского моря не было. Просто проехали мимо.
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
    Посетили экскурсию вместе с супругом, хотя ему эта тема изначально казалась неинтересной, в итоге мы оба остались в восторге.
    Наша экскурсия
    читать дальше

    состоялась в середине лета, когда активность птиц невелика, но Ольга подобрала для нас день и время так, чтобы мы смогли увидеть очень много.
    В ходе прогулки по парку мы встретили трясогусок, дроздов, стрижей, чёрную ворону, покормили воробьёв, услышали песню зеленушки и посетили столовую чёргого коршуна.
    Экскурсовод поведала нам занимательные факты про птиц, демонстрировала их фото и гнёзда, которые заботливо принесла с собой.
    Хочется отметить, что Ольга - биолог по зову сердца, она не просто сухо пересказывает лекцию, а увлечена любовью к животным.
    Рекомендую экскурсию всем, кто не равнодушен к теме животного мира, уверена, что вы проведёте время с пользой.
    Желаю Ольге успехов, внимательных и заинтересованных туристов, а также увлекательных птичих троп.

  • Ю
    Юлия
    15 июля 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    В Новосибирске я впервые, в командировке, о городе наслышана и давно мечтала посетить Академгородок. И вот чудо случилось, руководство компании
    читать дальше

    предоставило такую возможность, подарив мне экскурсию в Академгородок. Гид-экскурсовод Ирина очень грамотно организовала экскурсию, рассказ о достопримечательностях города начался едва мы отъехали от гостиницы. Спасибо Ирине за столь содержательный рассказ о Новосибирске, получила кучу эмоций, узнала много интересного. Мечтаю снова вернуться в Новосибирск и посетить другие места, а гидом. чтобы была непременно Ирина. Ирине желаю успехов в дальнейшей работе!

    В Новосибирске я впервые, в командировке, о городе наслышана и давно мечтала посетить Академгородок. И вот чудо случилось, руководство компании
  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Экскурсия очень понравилась! Наталья подаёт материал очень эмоционально, авторски, с юмором и интересными нюансами. Очень понравилось, что в процессе экскурсии
    читать дальше

    посетили не только известные всем места, но также оригинальные локации, которые позволили почувствовать интонацию и атмосферу этого места! Путешествие было удобным и комфортным, несмотря на пробки. Спасибо за доставленное удовольствие!

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!
  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Большое спасибо, Наталье! Очень интересная подача информации, отличный маршрут. Пунктуальность. Окунулась в жизнь ученых и будущих ученых.
    Большое спасибо, Наталье! Очень интересная подача информации, отличный маршрут. Пунктуальность. Окунулась в жизнь ученых и будущих ученых.
  • Е
    Елена
    29 сентября 2023
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Прекрасная экскурсия. Профессиональный эрудированный гид Наталья. Хорошо спланированный маршрут с учетом индивидуальных пожеланий и элементами интерактива. 100% рекомендация друзьям)
    Прекрасная экскурсия. Профессиональный эрудированный гид Наталья. Хорошо спланированный маршрут с учетом индивидуальных пожеланий и элементами интерактива. 100% рекомендация друзьям)
  • М
    Марина
    12 сентября 2023
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Взрыв мозга от невероятной красоты и точности!
  • Е
    Елена
    5 августа 2023
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Наша семья - 2 взрослых и подросток 13 лет очень благодарна Наталье за экскурсию в Академгородок, которая была 3 августа
    читать дальше

    2023г. Наталья вдохновенно рассказывала о создания Академгородка, легенды и истории о его первых жителях-академиках и ученых. Мы погуляли как по старому Академу, так и по новому - зашли в футуристический Технопарк, там интересно, и можно представить что ты там мог бы работать- особенно полезно для подростка:). Наталья нас очаровала своими глубокими знаниями по истории Новосибирска и Академа, гордостью за свой город и позитивным настроением с которым она провела нам все 3 часа экскурсии! После этой поездки не осталось никаких сомнений о значении Новосибирска и Академа в сохранении/приумножении культуры и науки страны. Было не только интересно, но и вкусно: мы посетили уникальный магазин русской кухни с самой большой русской печью и какао-бутик! Всем рекомендую!

    Наша семья - 2 взрослых и подросток 13 лет очень благодарна Наталье за экскурсию в Академгородок

