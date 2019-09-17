Что вас ожидает

Новосибирск вчера и сегодня

Проходя по старым улицам тихого центра, вы рассмотрите сохранившиеся деревянные дома и главные городские театры: модерновый «Красный факел», «Глобус» в виде парусника, витражи-лица Кукольного театра и НОВАТ — самое большое и необычное театральное здание страны. Кроме того, я покажу часовню, расположенную ровно в географическом центре Российской империи, римско-католический собор и удивительный крест-камень, изготовленный в Ереване. А еще расскажу о диковинных станциях нашего «маленького, но гордого метро» и торговых центрах, возведенных по теории противоречия.

Самые удивительные памятники и дома

Вы побываете на площади Ленина, построенной по европейским образцам, и найдете на ней старейшее здание. Пройдете по самой широкой и самой длинной улицам города, отыщете два «нулевых» километра, географический и экономический, почтите память героев у бюста Покрышкина и заглянете на аллею Бардов с памятником Высоцкому. И, конечно, увидите самые необычные здания и монументы Новосибирска: прототип Мавзолея, воздвигнутый из «народных кирпичиков», ресторан в пестром стиле модерн с интерьером кукольного театра и памятник светофору. А также — современные композиции «Счастье строится» и «Сибирские просторы», трон, «похищенный» в Омске и Место принятия решений.