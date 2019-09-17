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Раскрыть характер города и увидеть его самые интересные места на дружеской экскурсии

Неля
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Неля – ваш гид
Вы услышите занимательные истории о прошлом и настоящем Новосибирска, веренице его названий и главных достижениях.

Исследуете как знаковые достопримечательности, так и тайные уголки, о которых знают только местные жители!
2900 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Станция метро Площадь Ленина
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Нескучный Новосибирск
Нескучный Новосибирск

Что вас ожидает

Новосибирск вчера и сегодня
Проходя по старым улицам тихого центра, вы рассмотрите сохранившиеся деревянные дома и главные городские театры: модерновый «Красный факел», «Глобус» в виде парусника, витражи-лица Кукольного театра и НОВАТ — самое большое и необычное театральное здание страны. Кроме того, я покажу часовню, расположенную ровно в географическом центре Российской империи, римско-католический собор и удивительный крест-камень, изготовленный в Ереване. А еще расскажу о диковинных станциях нашего «маленького, но гордого метро» и торговых центрах, возведенных по теории противоречия.

Самые удивительные памятники и дома
Вы побываете на площади Ленина, построенной по европейским образцам, и найдете на ней старейшее здание. Пройдете по самой широкой и самой длинной улицам города, отыщете два «нулевых» километра, географический и экономический, почтите память героев у бюста Покрышкина и заглянете на аллею Бардов с памятником Высоцкому. И, конечно, увидите самые необычные здания и монументы Новосибирска: прототип Мавзолея, воздвигнутый из «народных кирпичиков», ресторан в пестром стиле модерн с интерьером кукольного театра и памятник светофору. А также — современные композиции «Счастье строится» и «Сибирские просторы», трон, «похищенный» в Омске и Место принятия решений.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Нескучный Новосибирск
Нескучный Новосибирск
Нескучный Новосибирск
Нескучный Новосибирск
Нескучный Новосибирск
Нескучный Новосибирск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Станция метро Площадь Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Неля
Неля
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Нелли, у меня педагогическое образование и большой опыт общения с самыми разными людьми. Я хорошо понимаю, что действительно интересно путешественникам, и разрабатываю все маршруты самостоятельно. С радостью познакомлю вас с Новосибирском!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 сентября 2019
Я приехала в Новосибирск всего на несколько дней и очень рада, что попала на эту замечательную экскурсию! Неля провела меня очень интересным путём, так , что я увидела и основные достопримечательности ( вокзалы, площадь Ленина , театры, но и в том числе заглянула в «душу» и Города, взглянула на него глазами бардов ( Высоцкий) и уличных артистов. Официальная история сочеталась с редкими фактами. В сочетании с дружелюбность Нкли и ее желанию показать самое интересное именно для вас, это была одна из самых замечательных экскурсионных прогулок за последнее время, а путешествую я немало;) всем рекомендую! От души!

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