Мои заказы

Каинская улица – экскурсии в Новосибирске

Найдено 6 экскурсий в категории «Каинская улица» в Новосибирске, цены от 3000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Нескучный Новосибирск
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по Красному проспекту
Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека
Новосибирск. Знакомство
Пешая
2 часа
-
20%
89 отзывов
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽5000 ₽ за человека
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
-
5%
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    14 сентября 2025
    Нескучный Новосибирск
    Это была прогулка с человеком, который обожает свой город и может показать все его потанные уголки и рассказать самые невероятные
    читать дальше

    истории. Мы не просто слушали про архитектуру — мы узнали, какую роль сыграл местный купец в судьбе города, как строили легендарный театр оперы и балета и какие мифы его окружают, и даже увидели несколько объектов, которые сами бы никогда не заметили.
    Баланс истории, легенд, архитектуры и современной жизни. Время пролетело незаметно.

  • А
    Александр
    24 июля 2025
    Нескучный Новосибирск
    Наталья - неравнодушный к своему городу человек, прекрасно разбирающийся в истории и имеющий собственный взгляд нв многие вещи. Было интересно и взрослым, и 14-летнему участнику экскурсии.
  • А
    Анна
    21 июня 2025
    Нескучный Новосибирск
    Спасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главных достопримечательностях города. Наталья рассказывала увлекательно и понятно, отвечала на все вопросы.
    Спасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главныхСпасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главныхСпасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главныхСпасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главныхСпасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главныхСпасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главныхСпасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главных
  • М
    Маргарита
    19 апреля 2025
    Нескучный Новосибирск
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья хорошо знает историю края. Было интересно и познавательно.
  • Е
    Екатерина
    13 сентября 2024
    Нескучный Новосибирск
    Очень благодарна Наталье за знакомство с Новосибирском. Самые приятные впечатления и от человеческих качеств, и от профессиональных качеств экскурсовода.
  • Г
    Ганихина
    24 августа 2024
    Нескучный Новосибирск
    Спасибо Наталье за действительно нескучный обзор центра Новосибирска! Было очень интересно и познавательно. Узнали кое какие факты о зданиях Новосибирска и их историю. Осталось много впечатлений и фотографий. Нам даже подсказали где можно хорошо поесть и как доехать до набережной😀
    Спасибо Наталье за действительно нескучный обзор центра Новосибирска! Было очень интересно и познавательно. Узнали кое какиеСпасибо Наталье за действительно нескучный обзор центра Новосибирска! Было очень интересно и познавательно. Узнали кое какиеСпасибо Наталье за действительно нескучный обзор центра Новосибирска! Было очень интересно и познавательно. Узнали кое какиеСпасибо Наталье за действительно нескучный обзор центра Новосибирска! Было очень интересно и познавательно. Узнали кое какиеСпасибо Наталье за действительно нескучный обзор центра Новосибирска! Было очень интересно и познавательно. Узнали кое какие
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2024
    Нескучный Новосибирск
    Очень понравилась экскурсия с Натальей! Приятный голос и грамотная речь. Много нового и интересного узнали о Новосибирске. Рекомендую
  • В
    Вячеслав
    11 августа 2024
    Нескучный Новосибирск
    Прекрасная экскурсия. Наталья - настоящий специалист в истории Новосибирска, экскурсия прошла на одном дыхании,три часа вместо заявленных двух пролетели незаметно. Огромное спасибо Наталье,всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Нескучный Новосибирск
    Мы от экскурсии "Нескучный Новосибирск" получили массу положительных впечатлений. Экскурсия прошла динамично, познавательно и с учетом наших интересов. Наталья- отличный гид, профессионал своего дела, и очень неравнодушный человек. Эту экскурсию порекомендовали бы не только гостям города, но и жителям Новосибирска.
  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Нескучный Новосибирск
    Спасибо Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. Время пролетело не заметно!
  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Нескучный Новосибирск
    Замечательная экскурсия. Увлеклась и не заметила, как время прошло.
    Наталья очень интересно рассказывает. Без экскурсии прошла б мимо многих интересных мест.
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    Нескучный Новосибирск
    Нам очень повезло, когда мы решили остановить выбор на экскурсии Натальи, поскольку наш гид оказалась не только настоящим профессионалом, но
    читать дальше

    и замечательным человеком. Два часа пролетели незаметно, незнакомый и далекий Новосибирск стал почти своим, раскрыл секреты и посмешил, оставил яркие эмоции и новые впечатления. Рекомендуется всем, кто неравнодушен к истории нашей страны, частью которой является Новосибирск.

    Нам очень повезло, когда мы решили остановить выбор на экскурсии Натальи, поскольку наш гид оказалась не
  • А
    Анастасия
    12 июня 2024
    Нескучный Новосибирск
    Экскурсия очень понравилась! Наталья прекрасный рассказчик. Было увлекательно и интересно
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Нескучный Новосибирск
    Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
  • А
    Антонина
    29 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Первый раз посетила экскурсию в Новосибирске, хотя живу в этом городе с рождения. Была приятно удивлена, что в НСК в
    читать дальше

    центре города есть историческое место где я ни разу не бывала. Поэтому могу смело рекомендовать "Нескучный Новосибирск" не только гостям нашего города, но и местным жителям. Экскурсовод Наталья понравилась, не говорит заученным текстом. Было приятно слушать, 2 часа пролетели незаметно.

  • К
    Кавтеладзе
    23 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Замечательная, познавательная,продуманная экскурсия! Отличный организатор экскурсии- Наталья! Приятный, эрудированный, тактичный экскурсовод!
    Экскурсия проводилась для двух человек,один из которых был невидящий. Наталья
    читать дальше

    очень душевно отнеслась к туристу, выбирала темп,маршрут передвижения, чтобы слушателю было комфортно и удобно перемещаться.
    Сама экскурсия очень правильно составлена- полномерное знакомство с центром города, обозначены многочисленные важные места Новосибирска.
    Для будущих посещений города, для понимания где - что находится, кем,когда было построены прекрасные здания в центре города исторические факты,интересная дополнительная информация - всё это включено в экскурсию" Интересный Новосибирск"! От всей души советую всем,любого возраста!
    Огромное спасибо Наталье!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Экскурсия прошла интересно и увлекательно!

    Милая Наталья с огромным опытом работы в музее, историческим образованием и любовью к Новосибирску рассказывала нам
    читать дальше

    историю развития города, делилась фактами, архивными фотографиями и своим мнением.

    Экскурсия пешеходная, рекомендую одеваться по погоде, а также быть в удобной обуви.

    Наталья, большое вам спасибо за новую информацию:)

    Экскурсия прошла интересно и увлекательно!Экскурсия прошла интересно и увлекательно!Экскурсия прошла интересно и увлекательно!
  • Л
    Люба
    17 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Несмотря на то что я живу в Новосибирске более 15 лет и уже несколько раз была на экскурсиях здесь -
    читать дальше

    с Натальей центр города открылся мне по новому. Наталья профессиональный историк, с опытом работы в архивах - очень интересно и доходчиво объясняет факты, опирается на конкретные документы. Здорово что показывает архивные фотографии - каким это место было ранее. За 2 часа мы пешком прошлись по центру города, осмотрели и получили историческую справку про достопримечательности и совсем не устали. Было так интересно слушать, что я не сделала ни одной фотографии. А еще был сладкий тематический подарок от Натальи, такое на моем экскурсионном опыте было впервые и конечно же было очень приятно. Обязательно пойду на другие экскурсии к Наталье.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Каинская улица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Новосибирск как мировая столица русского авангарда
  2. Добро пожаловать в Новосибирск
  3. Нескучный Новосибирск
  4. Прогулка по Красному проспекту Новосибирска
  5. Новосибирск. Знакомство
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Собор Александра Невского
  3. Стоквартирный дом
  4. Театр оперы и балета
  5. Площадь Ленина
  6. Красный Проспект
  7. Академгородок
  8. Часовня Николая Чудотворца
  9. Вокзал Главный
  10. Монумент славы
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в декабре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Каинская улица" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3000 до 8000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 294 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Новосибирске на 2025 год по теме «Каинская улица», 294 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль