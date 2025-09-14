Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Красному проспекту
Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
- ППавел14 сентября 2025Это была прогулка с человеком, который обожает свой город и может показать все его потанные уголки и рассказать самые невероятные
- ААлександр24 июля 2025Наталья - неравнодушный к своему городу человек, прекрасно разбирающийся в истории и имеющий собственный взгляд нв многие вещи. Было интересно и взрослым, и 14-летнему участнику экскурсии.
- ААнна21 июня 2025Спасибо большое Наталье за обзорную экскурсию по Новосибирску! Было интересно и познавательно услышать истории о главных достопримечательностях города. Наталья рассказывала увлекательно и понятно, отвечала на все вопросы.
- ММаргарита19 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья хорошо знает историю края. Было интересно и познавательно.
- ЕЕкатерина13 сентября 2024Очень благодарна Наталье за знакомство с Новосибирском. Самые приятные впечатления и от человеческих качеств, и от профессиональных качеств экскурсовода.
- ГГанихина24 августа 2024Спасибо Наталье за действительно нескучный обзор центра Новосибирска! Было очень интересно и познавательно. Узнали кое какие факты о зданиях Новосибирска и их историю. Осталось много впечатлений и фотографий. Нам даже подсказали где можно хорошо поесть и как доехать до набережной😀
- ТТатьяна22 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Натальей! Приятный голос и грамотная речь. Много нового и интересного узнали о Новосибирске. Рекомендую
- ВВячеслав11 августа 2024Прекрасная экскурсия. Наталья - настоящий специалист в истории Новосибирска, экскурсия прошла на одном дыхании,три часа вместо заявленных двух пролетели незаметно. Огромное спасибо Наталье,всем рекомендую!
- ЕЕлена8 августа 2024Мы от экскурсии "Нескучный Новосибирск" получили массу положительных впечатлений. Экскурсия прошла динамично, познавательно и с учетом наших интересов. Наталья- отличный гид, профессионал своего дела, и очень неравнодушный человек. Эту экскурсию порекомендовали бы не только гостям города, но и жителям Новосибирска.
- ООльга1 августа 2024Спасибо Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. Время пролетело не заметно!
- ССветлана29 июля 2024Замечательная экскурсия. Увлеклась и не заметила, как время прошло.
Наталья очень интересно рассказывает. Без экскурсии прошла б мимо многих интересных мест.
- ТТатьяна22 июня 2024Нам очень повезло, когда мы решили остановить выбор на экскурсии Натальи, поскольку наш гид оказалась не только настоящим профессионалом, но
- ААнастасия12 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Наталья прекрасный рассказчик. Было увлекательно и интересно
- ННаталья2 июня 2024Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
- ААнтонина29 мая 2024Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
- ООльга26 мая 2024Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
- ИИрина25 мая 2024Первый раз посетила экскурсию в Новосибирске, хотя живу в этом городе с рождения. Была приятно удивлена, что в НСК в
- ККавтеладзе23 мая 2024Замечательная, познавательная,продуманная экскурсия! Отличный организатор экскурсии- Наталья! Приятный, эрудированный, тактичный экскурсовод!
Экскурсия проводилась для двух человек,один из которых был невидящий. Наталья
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия прошла интересно и увлекательно!
Милая Наталья с огромным опытом работы в музее, историческим образованием и любовью к Новосибирску рассказывала нам
- ЛЛюба17 мая 2024Несмотря на то что я живу в Новосибирске более 15 лет и уже несколько раз была на экскурсиях здесь -
