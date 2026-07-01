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Групповая
Огни Новосибирска с борта теплохода
Вечерняя прогулка по Оби с закатом, живой музыкой и панорамами ночного города
Начало: На улице Добролюбова
«Во время вечернего круиза вы увидите Новосибирск с необычного ракурса — с палубы теплохода»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1500 ₽ за человека
Групповая
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Путешествие по Оби на теплоходе - это уникальная возможность узнать историю Новосибирска и насладиться живописными видами города с воды
Начало: У метро «Речной вокзал»
«Вы отправитесь в неспешную речную прогулку на теплоходе, чтобы с воды увидеть город и окунуться в его историю — от истоков Новониколаевска до современного Новосибирска»
Завтра в 17:00
3 июл в 11:15
1000 ₽ за человека
Групповая
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
«Вы отправитесь в двухчасовую прогулку на теплоходе по главной сибирской реке — Оби»
Расписание: в будние дни в 12:00 и 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00
3 июл в 12:45
4 июл в 12:45
1000 ₽ за человека
Групповая
Обь качает! Вечеринка на теплоходе (в Новосибирске)
Увидеть город с воды и потанцевать на борту
Начало: На ул. Добролюбова
«С борта теплохода вам откроются виды на город: мосты, высотки, набережные»
Расписание: в пятницу в 21:30
3 июл в 21:30
10 июл в 21:30
1500 ₽ за человека
Групповая
Театр на реке: кукольные сказки для детей
Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
Начало: На улице Добролюбова
«Дети до 14 лет допускаются на теплоход только в сопровождении взрослых (при наличии билета и у взрослого)»
4 июл в 11:30
8 июл в 11:30
800 ₽ за человека
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