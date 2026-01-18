Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборНа буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
3750 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
12 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
39 900 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Путешествие по северной части Ольхона
Погрузитесь в мир бурятских легенд и откройте для себя захватывающие виды Байкала. Вас ждут уникальные скалы и панорамы, которые вдохновят каждого
Начало: В посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за человека
