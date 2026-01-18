Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Ольхона

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» на Ольхоне, цены от 3750 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
На буханке - к северу Ольхона
На машине
7 часов
273 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
3750 ₽ за человека
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
13 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
12 500 ₽ за человека
Закат на Малом Море
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
39 900 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие по северной части Ольхона
На машине
5.5 часов
Водная прогулка
Путешествие по северной части Ольхона
Погрузитесь в мир бурятских легенд и откройте для себя захватывающие виды Байкала. Вас ждут уникальные скалы и панорамы, которые вдохновят каждого
Начало: В посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. На буханке - к северу Ольхона;
  2. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе);
  3. Закат на Малом Море;
  4. Путешествие по северной части Ольхона.
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Озеро Сердце;
  3. Мыс Харанцы;
  4. Мыс Любви;
  5. Мыс Саган-Хушун;
  6. Скала Шаманка;
  7. Мыс Хобой;
  8. Халзаны;
  9. Мыс Кобылья голова.
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в январе 2026
Сейчас на Ольхоне в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 3750 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 323 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2026 год по теме «Святые места», 323 ⭐ отзыва, цены от 3750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март