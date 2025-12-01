Мои заказы

Стена Егора Летова – экскурсии в Омске

Найдено 4 экскурсии в категории «Стена Егора Летова» в Омске, цены от 5000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
По местам Егора Летова
На машине
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по местам Егора Летова в Омске
Познакомьтесь с местами, где жил и творил Егор Летов. Узнайте больше о его биографии и эволюции творчества. Экскурсия по нетуристическим районам Омска
14 дек в 14:00
21 дек в 14:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    1 декабря 2025
    По местам Егора Летова
    Отличная экскурсия по местам Егора Летова, всем рекомендую! Не торопились, пообщались, поделились сведениями о музыканте. Плюс посмотрели Омск. Спасило огромное экскурсоводу Юлии Петровой!
    Отличная экскурсия по местам Егора Летова, всем рекомендую! Не торопились, пообщались, поделились сведениями о музыканте. ПлюсОтличная экскурсия по местам Егора Летова, всем рекомендую! Не торопились, пообщались, поделились сведениями о музыканте. ПлюсОтличная экскурсия по местам Егора Летова, всем рекомендую! Не торопились, пообщались, поделились сведениями о музыканте. ПлюсОтличная экскурсия по местам Егора Летова, всем рекомендую! Не торопились, пообщались, поделились сведениями о музыканте. Плюс
  • Г
    Глеб
    17 октября 2025
    По местам Егора Летова
    Юлия провела отличную экскурсию по местам Летова и даже дополнила ее посещением муралов в Омске, которые запомнились не меньше основного
    читать дальше

    маршрута! Юлию можно похвалить за все: талант рассказчика, глубокие знания, человеческие качества и умение общаться! Я очень много путешествую по России и могу сказать без преувеличения, что Юлия оставила одно из самых приятных впечатлений после своей экскурсии за все время поездок. Несмотря на то, что я не был на других ее экскурсиях, смело могу рекомендовать ехать с ней по любым маршрутам! Из пожеланий: возможно, стоит расширить экскурсионный материал биографией Летова, какими-то воспоминаниями о нем его близких, интересными историями из жизни.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Стена Егора Летова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотопрогулка по Омску
  2. «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
  3. По местам Егора Летова
  4. Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Омске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Омская крепость
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Достоевскому
  5. Любинский проспект
  6. Музей имени Врубеля
  7. Площадь имени Бухгольца
  8. Дом купца Батюшкова
  9. Памятник Пожарным
  10. Ачаирский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Омску в декабре 2025
Сейчас в Омске в категории "Стена Егора Летова" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 7000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Омске на 2025 год по теме «Стена Егора Летова», 157 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль