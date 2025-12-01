Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по местам Егора Летова в Омске
Познакомьтесь с местами, где жил и творил Егор Летов. Узнайте больше о его биографии и эволюции творчества. Экскурсия по нетуристическим районам Омска
14 дек в 14:00
21 дек в 14:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин1 декабря 2025Отличная экскурсия по местам Егора Летова, всем рекомендую! Не торопились, пообщались, поделились сведениями о музыканте. Плюс посмотрели Омск. Спасило огромное экскурсоводу Юлии Петровой!
- ГГлеб17 октября 2025Юлия провела отличную экскурсию по местам Летова и даже дополнила ее посещением муралов в Омске, которые запомнились не меньше основного
