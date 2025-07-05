читать дальше

экскурсоводе Татьяне!

Татьяна, огромное вам спасибо за ваш труд, ваши знания и желание делиться ими с нами, за вдохновение, с каким вы ведёте рассказ! Вы просто «заражаете» своей любовью к вашему городу!

Выбрав из всех предложенных вариантов экскурсию Татьяны, мы ни разу не пожалели. Повествование идёт через призму жизней людей, которые оставили свой след в истории города. Лично для меня это самый лучший формат экскурсии. После хочется самостоятельно углубиться в историю города, историю жизни каждого человека, о котором рассказывает Татьяна. Экскурсия с Татьяной вдохновляет на поиск информации, которая в свою очередь открывает много интересного о знаменитых людях не только в период их жизни в Пензе.

Но много интересного мы узнали и о самом городе, а не только о его знаменитых жителях! Благодаря Татьяна, для нас открылось ещё одно место, куда хочется вернуться! Именно это мы и сделаем буквально через месяц, но уже не вдвоём, а с друзьями, для которых тоже хотим открыть этот чудесный город нашей огромной страны!

Татьяна, очень надеемся, что всё сложится, и мы с друзьями погуляем вместе с вами!

Дорогие путешественники! Всем искренне рекомендую прогулку по Пензе с Татьяной!