читать дальше

о достопримечательностях, о знаменитых людях- пензенцах разных эпох. За время проведенное с Татьяной мы не только узнали много нового, но и пообщались с грамотным, увлеченным, интереснейшим человеком. Все было очень комфортно, многое запомнилось, потому что экскурсия была грамотно выстроена. Очень благодарим Вас, Татьяна и желаем Вам приятных и пытливых туристов. А с нами остались воспоминания о Пензе и наше замечательное знакомство! С уважением, Локтионовы Дмитрий и Лариса, Ивановы Дмитрий и Татьяна, г. Волгоград