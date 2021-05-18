Полезная информация о Пензе

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Местное время в Пензе
21:3645
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПенза
По-английскиPenza
Столица регионаПенза является столицей региона
Население города512 602 чел.
АэропортТерновка PEZ
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота150 м. от уровня моря

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Пенза фото города
Пенза

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Пензе
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