Полезная информация о Пензе
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Где находится Пенза на карте
Пенза
Популярные экскурсии в Пензе
5
1 отзыв
4375
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по городу Пенза во время которой вы увидите самые красивые улицы, площади города, памятники и все знаковые места города.
8125
₽
за чел.
Тарханы — дворянская усадьба XIX века, в которой провёл половину своей жизни гениальный поэт Михаил Лермонтов. Здесь он слушал пение матери, делал пер...
900
₽
за чел.
1450
₽
за чел.
4.8
6 отзывов
2600
₽
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