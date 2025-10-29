На улице Московской в Пензе каждый шаг - это встреча с историей.
От Соборной площади до Театральной вас ждут архитектурные шедевры трёх веков, легендарные особняки и загадочные фасады. Здесь можно увидеть арт-объекты и услышать истории о знаменитых личностях, оставивших след в городе. Это пешеходная экскурсия, где каждый найдет что-то интересное для себя, без дополнительных расходов
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 🏛 Исторические площади
- 🗝 Загадки фасадов
- 🎭 Легендарные особняки
- 📚 Истории знаменитостей
- 🍬 Пензенские сладости
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Базарная площадь
- Театральная площадь
- Особняк Натальи Пушкиной-Ланской
- Резиденция красного Наполеона
Описание экскурсии
Начнём от Соборной площади — и тут же погрузимся в историю, архитектуру и неожиданные городские сюжеты. На нашем пути:
- 4 площади — каждая со своим характером и историей. Например, на бывшей Базарной разворачивался сюжет одного из романов Александра Дюма
- 4 сквера — в них прячутся Горький, Белинский, Давыдов и… кентавр.
- Архитектура трёх веков — от барокко до модерна, с гербами, маскаронами и даже покровителем воров среди лепных фигур
- Легендарные особняки — дом свата Натальи Пушкиной-Ланской, резиденция «красного Наполеона и здание, чей проект скопировали для 13 городов России
- Загадки фасадов — почему два мужика с рыбьими хвостами украшают аттик?
- Арт-объекты — погладим абашевского оленя, найдём кентавра и расшифруем мозаику
Завершим прогулку у Театральной площади, где прошлое и настоящее Пензы встречаются под сводами «храма искусств».
О чём будем говорить?
- Как Гиляровский, Маяковский и Белинский оставили след в городе
- Что скрывает фраза Хлестакова: «Эх, если бы в Пензе я не погулял…»
- Зачем пензяк стоит рядом с Суворовым?
- Любовные драмы декабриста Ивана Анненкова и француженки Полины Гебль
- Купеческие династии — от водочного короля Мейерхольда до кондитера Абрикосова
- Где попробовать пензенские сладости и купить сувениры ручной работы
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- Материал рассчитан на взрослых путешественников
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 242 туристов
Аттестованный гид, краевед, автор путеводителей по Пензе. Как сотруднику музея мне близки литература и искусство, романтические сюжеты в истории Пензы. Предлагаю обзорные и тематические экскурсии по городу, который люблю и хочу, чтобы им восхищались. Кто со мной?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 окт 2025
Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Татьяна, спасибо Вам за день в Пензе!!! Спасибо за потрясающее знакомство с этим городом. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Получили достаточно информации как просто увлекательной, так и весьма познавательной. Большое спасибо! Успехов Вам в Вашем очень нужном людям деле!!!
А
Анастасия
10 окт 2025
Здравствуйте. Большое спасибо. Очень многое посмотрели. Очень интересно.
О
Ольга
15 сен 2025
Интересно, весело, познавательно, с юмором. Татьяна рассказывает историю с любовью к городу. Так как экскурсия индивидуальная можно скорректировать время, программу, скорость, очень удобно.
Входит в следующие категории Пензы
