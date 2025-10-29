На улице Московской в Пензе каждый шаг - это встреча с историей. От Соборной площади до Театральной вас ждут архитектурные шедевры трёх веков, легендарные особняки и загадочные фасады. Здесь можно увидеть арт-объекты и услышать истории о знаменитых личностях, оставивших след в городе. Это пешеходная экскурсия, где каждый найдет что-то интересное для себя, без дополнительных расходов

Описание экскурсии

Начнём от Соборной площади — и тут же погрузимся в историю, архитектуру и неожиданные городские сюжеты. На нашем пути:

4 площади — каждая со своим характером и историей. Например, на бывшей Базарной разворачивался сюжет одного из романов Александра Дюма

4 сквера — в них прячутся Горький, Белинский, Давыдов и… кентавр.

Архитектура трёх веков — от барокко до модерна, с гербами, маскаронами и даже покровителем воров среди лепных фигур

Легендарные особняки — дом свата Натальи Пушкиной-Ланской, резиденция «красного Наполеона и здание, чей проект скопировали для 13 городов России

Загадки фасадов — почему два мужика с рыбьими хвостами украшают аттик?

Арт-объекты — погладим абашевского оленя, найдём кентавра и расшифруем мозаику

Завершим прогулку у Театральной площади, где прошлое и настоящее Пензы встречаются под сводами «храма искусств».

О чём будем говорить?

Как Гиляровский, Маяковский и Белинский оставили след в городе

Что скрывает фраза Хлестакова: «Эх, если бы в Пензе я не погулял…»

Зачем пензяк стоит рядом с Суворовым?

Любовные драмы декабриста Ивана Анненкова и француженки Полины Гебль

Купеческие династии — от водочного короля Мейерхольда до кондитера Абрикосова

Где попробовать пензенские сладости и купить сувениры ручной работы

Организационные детали