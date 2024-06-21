Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»

Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Посетите два исторических центра Переславля-Залесского - кремль и Торговый посад.

Откройте для себя древние памятники, такие как Спасо-Преображенский собор 12 века и земляные оборонительные валы.

Узнайте о знаменитых переславцах, включая Александра Невского, и погрузитесь в атмосферу купеческого города. Выполняйте задания, разгадывайте ключевое слово и получите приз в конце экскурсии

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎉 Увлекательный формат квиза
  2. 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
  3. 📜 Узнаете интересные факты о Переславле
  4. 🏆 Приз за выполнение заданий
  5. 🌟 Индивидуальный подход

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Земляные оборонительные валы
  • Церковь Александра Невского
  • Памятник Александру Невскому
  • Церковь Петра Митрополита
  • Особняк купца Павлова
  • Здание городской думы
  • Мужская гимназия
  • Фабрика Павлова
  • Набережная реки Трубеж
  • Народная площадь
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Спасо-Преображенский собор 12 века и древнерусские граффити.
  • Земляные оборонительные валы.
  • Церковь Александра Невского.
  • Памятник Александру Невскому.
  • Церковь Петра Митрополита.
  • Особняк купца Павлова.
  • Здание городской думы.
  • Мужская гимназия и приходское училище.
  • Фабрика Павлова.
  • Набережная реки Трубеж.
  • Народная (бывшая Торговая) площадь.

Во время прогулки вы:

  • Узнаете, что такое Переславский кремль и почему в древности писали на стенах соборов.
  • Разгадаете, для чего строили Переславль и как он связан с Волго-Балтийским торговым путём.
  • Вспомните о самом знаменитом переславце — Александре Невском, его предках и потомках.
  • Окунётесь в атмосферу купеческого Переславля и поймёте, что производили местные промышленники, а также где и чему учили переславских детей.
  • Раскроете, кто из российских царей связан с Переславлем.
  • Поймёте, как развивался Переславль и какие промыслы существовали на его земле.

Организационные детали

  • Экскурсия 12+.
  • Я предоставлю вам сопроводительные материалы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке около церкви Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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