Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Посетите два исторических центра Переславля-Залесского - кремль и Торговый посад.



Откройте для себя древние памятники, такие как Спасо-Преображенский собор 12 века и земляные оборонительные валы.



Узнайте о знаменитых переславцах, включая Александра Невского, и погрузитесь в атмосферу купеческого города. Выполняйте задания, разгадывайте ключевое слово и получите приз в конце экскурсии