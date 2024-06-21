Посетите два исторических центра Переславля-Залесского - кремль и Торговый посад.
Откройте для себя древние памятники, такие как Спасо-Преображенский собор 12 века и земляные оборонительные валы.
Узнайте о знаменитых переславцах, включая Александра Невского, и погрузитесь в атмосферу купеческого города. Выполняйте задания, разгадывайте ключевое слово и получите приз в конце экскурсии
Откройте для себя древние памятники, такие как Спасо-Преображенский собор 12 века и земляные оборонительные валы.
Узнайте о знаменитых переславцах, включая Александра Невского, и погрузитесь в атмосферу купеческого города. Выполняйте задания, разгадывайте ключевое слово и получите приз в конце экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Увлекательный формат квиза
- 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
- 📜 Узнаете интересные факты о Переславле
- 🏆 Приз за выполнение заданий
- 🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Земляные оборонительные валы
- Церковь Александра Невского
- Памятник Александру Невскому
- Церковь Петра Митрополита
- Особняк купца Павлова
- Здание городской думы
- Мужская гимназия
- Фабрика Павлова
- Набережная реки Трубеж
- Народная площадь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Спасо-Преображенский собор 12 века и древнерусские граффити.
- Земляные оборонительные валы.
- Церковь Александра Невского.
- Памятник Александру Невскому.
- Церковь Петра Митрополита.
- Особняк купца Павлова.
- Здание городской думы.
- Мужская гимназия и приходское училище.
- Фабрика Павлова.
- Набережная реки Трубеж.
- Народная (бывшая Торговая) площадь.
Во время прогулки вы:
- Узнаете, что такое Переславский кремль и почему в древности писали на стенах соборов.
- Разгадаете, для чего строили Переславль и как он связан с Волго-Балтийским торговым путём.
- Вспомните о самом знаменитом переславце — Александре Невском, его предках и потомках.
- Окунётесь в атмосферу купеческого Переславля и поймёте, что производили местные промышленники, а также где и чему учили переславских детей.
- Раскроете, кто из российских царей связан с Переславлем.
- Поймёте, как развивался Переславль и какие промыслы существовали на его земле.
Организационные детали
- Экскурсия 12+.
- Я предоставлю вам сопроводительные материалы.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке около церкви Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 815 туристов
Меня зовут Анна, мне 46 лет, коренная переславна. Являюсь аккредитованным гидом-экскурсоводом. В туристической сфере работаю с 2004 года, руководила долгое время городским отделом туризма, являюсь автором различных проектов: путеводители, карты-схемы,Задать вопрос
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