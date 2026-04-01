От кремлёвских стен - к монастырским святыням Переславля-Залесского

Семейная интерактивная прогулка с элементами квеста
Знакомство с городом может быть обзорным, а может — что гораздо увлекательнее! — интерактивным. Предлагаю вам второй вариант. Шаг за шагом вы пройдёте путь к сердцу Переславля, услышите его истории и станете их частью.

Расшифруете символы эпох на стенах храмов, соорудите из картинок земляной вал, пройдёте княжеский постриг и сыграете на ложках.
Описание квеста

  • Красная площадь — архитектурный музей под открытым небом
  • Река Трубеж, которая бережно несёт в своих водах отголоски шагов тех, кто когда-то строил будущее
  • Никольский монастырь — хранитель духовного наследия
  • Пушкинский сквер вдохновения — настоящая творческая студия
  • Храмы города: Спасо-Преображенский собор, бывший Богородицко-Сретенский Новодевичий монастырь, церковь Петра Митрополита
  • Памятники Благословения матери, А. Невскому и Ф. М. Достоевскому
  • Здания царской эпохи и земляные валы

В ходе прогулки вас ждут интересные задания:

  • Вы найдёте и расшифруете символы эпох на стенах и дверях храмов
  • Узнаете традиции Древней Руси и пройдёте старинный воинский ритуал — княжеский постриг
  • Попробуете силы в фортификации: создадите военное сооружение из магнитов и картинок
  • Сыграете на старинных русских музыкальных инструментах
  • Примерите образ горожанина Переславля и прикоснётесь к забытым обрядам

А ещё узнаете:

  • Какой след оставил в городе Пётр I и его ближайшие родственники
  • Какую роль сыграл Переславль в возвышении Москвы
  • Что связывает город с первым космонавтом
  • Как проходило сватовство в Переславском уезде: критерии выбора жениха и невесты
  • Какой была жизнь гимназисток и какой атрибут украшал стены классов

И многое другое!

Организационные детали

Рекомендуется для взрослых и детей 6+.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 993 туристов
Я уроженка города Переславля-Залесского. Безумно влюблена в родные места и их историю. Работала в музее-заповеднике в педагогическом и естественно-историческом отделах, была методистом-экскурсоводом отдела экопросвещения и туризма НП «Плещеево озеро». На данный момент
читать дальше

педагог дополнительного образования и «проводник» по истории Залесской земли. Занимаюсь разработкой исторических и экологических квестов, занятий для школьников. Буду рада предоставить вам мои экскурсионные услуги по древнему городу Переславлю-Залесскому — самому «высокогорному» городу Ярославской области.

