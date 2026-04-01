Знакомство с городом может быть обзорным, а может — что гораздо увлекательнее! — интерактивным. Предлагаю вам второй вариант. Шаг за шагом вы пройдёте путь к сердцу Переславля, услышите его истории и станете их частью.
Расшифруете символы эпох на стенах храмов, соорудите из картинок земляной вал, пройдёте княжеский постриг и сыграете на ложках.
Описание квеста
- Красная площадь — архитектурный музей под открытым небом
- Река Трубеж, которая бережно несёт в своих водах отголоски шагов тех, кто когда-то строил будущее
- Никольский монастырь — хранитель духовного наследия
- Пушкинский сквер вдохновения — настоящая творческая студия
- Храмы города: Спасо-Преображенский собор, бывший Богородицко-Сретенский Новодевичий монастырь, церковь Петра Митрополита
- Памятники Благословения матери, А. Невскому и Ф. М. Достоевскому
- Здания царской эпохи и земляные валы
В ходе прогулки вас ждут интересные задания:
- Вы найдёте и расшифруете символы эпох на стенах и дверях храмов
- Узнаете традиции Древней Руси и пройдёте старинный воинский ритуал — княжеский постриг
- Попробуете силы в фортификации: создадите военное сооружение из магнитов и картинок
- Сыграете на старинных русских музыкальных инструментах
- Примерите образ горожанина Переславля и прикоснётесь к забытым обрядам
А ещё узнаете:
- Какой след оставил в городе Пётр I и его ближайшие родственники
- Какую роль сыграл Переславль в возвышении Москвы
- Что связывает город с первым космонавтом
- Как проходило сватовство в Переславском уезде: критерии выбора жениха и невесты
- Какой была жизнь гимназисток и какой атрибут украшал стены классов
И многое другое!
Организационные детали
Рекомендуется для взрослых и детей 6+.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 993 туристов
Я уроженка города Переславля-Залесского. Безумно влюблена в родные места и их историю. Работала в музее-заповеднике в педагогическом и естественно-историческом отделах, была методистом-экскурсоводом отдела экопросвещения и туризма НП «Плещеево озеро». На данный момент
