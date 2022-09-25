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Описание
Подробнее об экскурсии
Знакомство с Переславлем немыслимо без посещения одного из древнейших белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, возвышающегося над Красной площадью и обнесенного земляным валом. Спасо-Преображенский собор – это «сердце» города и «жемчужина» древнего зодчества. В ходе экскурсии вспомним его славное прошлое, расшифруем на стенах древние послания наших предков.
Прогуливаясь по берегу реки Трубеж, вы услышите рассказ о Рыбной слободе, которая исстари была во владении великих князей Московских, а также о создании Петром I «потешной» флотилии, имевшей огромное значение для становления русского флота.
Посетим и женский Никольский монастырь XIV века. «Приди в Русь и виждь, что нет града и села, в которых не было бы чудес святого Николы, которых по множеству их невозможно и записать», – повествует рукописное житие XVI века. Так и история Переславского Никольского монастыря от времени его основания до наших дней являет собой яркое свидетельство непрестанного заступничества святого Николая Чудотворца.
Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (если желаете авто-пешую экскурсию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Завершение: Улица Гагарина, 44, Переславль-Залесский
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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