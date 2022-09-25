Подробнее об экскурсии

Знакомство с Переславлем немыслимо без посещения одного из древнейших белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, возвышающегося над Красной площадью и обнесенного земляным валом. Спасо-Преображенский собор – это «сердце» города и «жемчужина» древнего зодчества. В ходе экскурсии вспомним его славное прошлое, расшифруем на стенах древние послания наших предков.

Прогуливаясь по берегу реки Трубеж, вы услышите рассказ о Рыбной слободе, которая исстари была во владении великих князей Московских, а также о создании Петром I «потешной» флотилии, имевшей огромное значение для становления русского флота.

Посетим и женский Никольский монастырь XIV века. «Приди в Русь и виждь, что нет града и села, в которых не было бы чудес святого Николы, которых по множеству их невозможно и записать», – повествует рукописное житие XVI века. Так и история Переславского Никольского монастыря от времени его основания до наших дней являет собой яркое свидетельство непрестанного заступничества святого Николая Чудотворца.