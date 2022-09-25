Прогулка по старинному городу Переславлю

В ходе нашей экскурсии мы прогуляемся по музею под открытым небом

В ходе нашей экскурсии мы прогуляемся по музею под открытым небом – Красной площади, на берегу реки Трубеж услышим рассказ о переславской Рыбной слободе, Петровской «потешной» флотилии и посетим Никольский монастырь.
Прогулка по старинному городу Переславлю
Прогулка по старинному городу Переславлю
Прогулка по старинному городу Переславлю
Прогулка по старинному городу Переславлю
Прогулка по старинному городу Переславлю
Прогулка по старинному городу Переславлю
Прогулка по старинному городу Переславлю
Прогулка по старинному городу Переславлю
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Что вас ожидает 🤩

  • Никольский монастырь XIV века
  • Памятник Ф. М. Достоевскому
  • Красная площадь
  • Спасо-Преображенский собор XII века
  • Памятник А. Невскому
  • Земляные валы
  • Р. Трубеж
  • Знаменская церковь XIII века
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее об экскурсии

Знакомство с Переславлем немыслимо без посещения одного из древнейших белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, возвышающегося над Красной площадью и обнесенного земляным валом. Спасо-Преображенский собор – это «сердце» города и «жемчужина» древнего зодчества. В ходе экскурсии вспомним его славное прошлое, расшифруем на стенах древние послания наших предков.
Прогуливаясь по берегу реки Трубеж, вы услышите рассказ о Рыбной слободе, которая исстари была во владении великих князей Московских, а также о создании Петром I «потешной» флотилии, имевшей огромное значение для становления русского флота.
Посетим и женский Никольский монастырь XIV века. «Приди в Русь и виждь, что нет града и села, в которых не было бы чудес святого Николы, которых по множеству их невозможно и записать», – повествует рукописное житие XVI века. Так и история Переславского Никольского монастыря от времени его основания до наших дней являет собой яркое свидетельство непрестанного заступничества святого Николая Чудотворца.

Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (если желаете авто-пешую экскурсию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Завершение: Улица Гагарина, 44, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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