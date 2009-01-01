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Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут

5
3 отзыва
Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий – Гид из Переславля-Залесского
Переславль-Залесский: прогулки скозь века.

Сборный пешеходный маршрут
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 550 ₽ за человека

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Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский собор
  • Никольский монастырь
  • исторический центр города
  • Церковь Петра Митрополита
  • Древние земляные стены
  • Знаменская церковь
  • Владимирский собор
  • Церковь Александра Новского
В процессе этой пешеходной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с фрагментами города давно минувших эпох; узнаете об интереснейших событиях, которые здесь происходили; представите в своем воображении, как выглядели в старину некоторые уголки старого Переславля и увидите, что еще прекрасно сохраняется от первоначального облика города.
Прогуляетесь по древним земляным стенам-границам старого Переславля на берегу живописной речки, увидите немало старинных церковных и гражданских построек и восхититесь сегодняшними видами одного из древнейших храмов Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенского собора 12 века и благолепнейшего Никольского монастыря, в котором будем возможность приложиться к имеющимся там святыням и поставить свечи.
Экскурсия рассчитана на любые категории взрослых и школьников с 6 лет.
Возможна только по субботам.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 ул. Садовая, д. 10
Место завершения
🏁 По договоренности
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий
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