В процессе этой пешеходной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с фрагментами города давно минувших эпох; узнаете об интереснейших событиях, которые здесь происходили; представите в своем воображении, как выглядели в старину некоторые уголки старого Переславля и увидите, что еще прекрасно сохраняется от первоначального облика города.

Прогуляетесь по древним земляным стенам-границам старого Переславля на берегу живописной речки, увидите немало старинных церковных и гражданских построек и восхититесь сегодняшними видами одного из древнейших храмов Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенского собора 12 века и благолепнейшего Никольского монастыря, в котором будем возможность приложиться к имеющимся там святыням и поставить свечи.

Экскурсия рассчитана на любые категории взрослых и школьников с 6 лет.

Возможна только по субботам.