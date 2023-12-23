Cреди древних храмов

Спасо-Преображенский собор. Этот собор является самым древним из сохранившихся в Ярославле храмов. Спасо-Преображенский собор был построен в период с 1506-1516 годах.

Памятник Александру Невскому — это традиционный бюст, где князь изображен в боевом снаряжении — кольчуге и шлеме. Бюст установлен на гранитном постаменте, на котором закреплена медная мемориальная табличка с именем князя.

Земляные валы — старинная городская стена окружностью около 2,5 км, возведенная в середине ХII века и строго очерчивающая границы древнего Переславля. В ее основании некогда были поставлены осиновые и дубовые срубы в три венца, которые держат землю.

Церковь Александра Невского. Пятикупольная церковь была построена в середине XVIII-го века одновременно и в едином стиле с находящимся рядом Владимирским собором. Десять зеленых куполов рядом выглядят очень живописно и запоминаются.

Река Трубеж — река, которая протекает через Переславль и впадает в Плещеево озеро, очень живописна. На берегах - плакучие ивы и другие деревья с длинными гибкими ветвями, они отражаются в водной глади. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Оказавшись в городе Переславле-Залесском, в окружении земляной насыпи, старинных храмов, купеческих домов и небольших зданий, невольно ощущаешь связь времён, прежний уклад жизни. Вы узнаете о возникновении города, о его значимости в становлении Москвовского княжества, о славе и падение града, процветание и разорение, о переславских личностях, которые сыграли заметную роль в становлении Руси. Познакомимся с памятниками зодчества и посмотрим на город с высоты земляных валов, неторопясь пройдемся по Красной площади, переславским улочкам и берегу реки Трубеж. Что вы увидите:• Красная площадь — главная переславская площадь. Считается, что раньше она также называлась Вечевой. Красная площадь была местом, где собиралось Переславское вече.