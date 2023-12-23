Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по историческим местам города Переславля-Залесского, где вы окунетесь в атмосферу старины, ощутите связь с прошлыми эпохами и узнаете о роли этого города в становлении Московского княжества.
Исследуете старинные храмы, купеческие дома и зодчества, послушаете истории о переславских личностях, влиявших на судьбу Руси.
Исследуете старинные храмы, купеческие дома и зодчества, послушаете истории о переславских личностях, влиявших на судьбу Руси.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Красная площадь
- Спасо-Преображенский собор
- Памятник Александру Невскому
- Земляные валы
- Церковь Александра Невского
- Река Трубеж
- Арт-объекты
Описание
Cреди древних храмовОказавшись в городе Переславле-Залесском, в окружении земляной насыпи, старинных храмов, купеческих домов и небольших зданий, невольно ощущаешь связь времён, прежний уклад жизни. Вы узнаете о возникновении города, о его значимости в становлении Москвовского княжества, о славе и падение града, процветание и разорение, о переславских личностях, которые сыграли заметную роль в становлении Руси. Познакомимся с памятниками зодчества и посмотрим на город с высоты земляных валов, неторопясь пройдемся по Красной площади, переславским улочкам и берегу реки Трубеж. Что вы увидите:• Красная площадь — главная переславская площадь. Считается, что раньше она также называлась Вечевой. Красная площадь была местом, где собиралось Переславское вече.
- Спасо-Преображенский собор. Этот собор является самым древним из сохранившихся в Ярославле храмов. Спасо-Преображенский собор был построен в период с 1506-1516 годах.
- Памятник Александру Невскому — это традиционный бюст, где князь изображен в боевом снаряжении — кольчуге и шлеме. Бюст установлен на гранитном постаменте, на котором закреплена медная мемориальная табличка с именем князя.
- Земляные валы — старинная городская стена окружностью около 2,5 км, возведенная в середине ХII века и строго очерчивающая границы древнего Переславля. В ее основании некогда были поставлены осиновые и дубовые срубы в три венца, которые держат землю.
- Церковь Александра Невского. Пятикупольная церковь была построена в середине XVIII-го века одновременно и в едином стиле с находящимся рядом Владимирским собором. Десять зеленых куполов рядом выглядят очень живописно и запоминаются.
- Река Трубеж — река, которая протекает через Переславль и впадает в Плещеево озеро, очень живописна. На берегах - плакучие ивы и другие деревья с длинными гибкими ветвями, они отражаются в водной глади. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
понедельник - воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- По желанию входные билеты в Спасо-Преображенский собор (100р. -взрослый, 50р. - дети и пенсионеры)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Переславль-Залесский, ул. Садовая, 10Завершение: ул. Садовая, 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник - воскресеньеЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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