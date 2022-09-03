Церкви А. Невского XVIII века и Петра Митрополита XVI века
Сергиевский мост
Пушкинский парк
Гончарная мастерская «Никитин-керамика»
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Описание
Программа экскурсии
В ходе экскурсионной программы вы побываете на Красной площади города, поднявшись на оборонительные валы, на которых некогда стояли крепостные стены и башни, почувствуете силу и мощь древнего сооружения.
Вашему взору предстанет самая полноводная река Трубеж, которая предрешила место основания города Ю. Долгорукого.
На стенах Спасо-Преображенского собора почитаем оставленные нашими предками послания.
Прогуливаясь по Пушкинскому саду, вспомним произведения русского поэта, драматурга и прозаика А. С. Пушкина.
Побываем в гончарной мастерской «Никитин-керамика». Узнаем о первых насельцах Залесской земли и их промыслах.
Ежедневно с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение Спасо-Преображенского собора XII века (по желанию)
Билеты (взрослый 100 руб., дети и пенсионеры 50 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Садовая,10, Переславль-Залесский
Завершение: Улица Советская, 21, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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