Славный город Переславль-Залесский

Если вы хотите погрузиться в глубину Великой Руси

5
4 отзыва
Если вы хотите погрузиться в глубину Великой Руси, значит вам надо побывать в Переславле-Залесском. Одно только название этого славного града манит и завораживает. Переславль – «перенявший славу», Залесский – «находящийся за лесами».

Вы побываете в древнем городе, основанном Юрием Долгоруким, в музее под открытым небом, где каждый «экспонат» помнит значимые для Руси события, её героев, церковных деятелей, славных полководцев, великих князей и царей.
Славный город Переславль-Залесский
Славный город Переславль-Залесский
Славный город Переславль-Залесский
Славный город Переславль-Залесский
Славный город Переславль-Залесский
Славный город Переславль-Залесский
Славный город Переславль-Залесский
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Спасо-Преображенский собор XII века
  • Земляные валы
  • Река Трубеж
  • Памятник А. Невскому
  • Церкви А. Невского XVIII века и Петра Митрополита XVI века
  • Сергиевский мост
  • Пушкинский парк
  • Гончарная мастерская «Никитин-керамика»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии

В ходе экскурсионной программы вы побываете на Красной площади города, поднявшись на оборонительные валы, на которых некогда стояли крепостные стены и башни, почувствуете силу и мощь древнего сооружения.
Вашему взору предстанет самая полноводная река Трубеж, которая предрешила место основания города Ю. Долгорукого.
На стенах Спасо-Преображенского собора почитаем оставленные нашими предками послания.
Прогуливаясь по Пушкинскому саду, вспомним произведения русского поэта, драматурга и прозаика А. С. Пушкина.
Побываем в гончарной мастерской «Никитин-керамика». Узнаем о первых насельцах Залесской земли и их промыслах.

Ежедневно с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение Спасо-Преображенского собора XII века (по желанию)
  • Билеты (взрослый 100 руб., дети и пенсионеры 50 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Садовая,10, Переславль-Залесский
Завершение: Улица Советская, 21, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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