Программа экскурсии

В ходе экскурсионной программы вы побываете на Красной площади города, поднявшись на оборонительные валы, на которых некогда стояли крепостные стены и башни, почувствуете силу и мощь древнего сооружения.

Вашему взору предстанет самая полноводная река Трубеж, которая предрешила место основания города Ю. Долгорукого.

На стенах Спасо-Преображенского собора почитаем оставленные нашими предками послания.

Прогуливаясь по Пушкинскому саду, вспомним произведения русского поэта, драматурга и прозаика А. С. Пушкина.

Побываем в гончарной мастерской «Никитин-керамика». Узнаем о первых насельцах Залесской земли и их промыслах.