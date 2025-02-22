П Полина Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле) Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! 🙏🏻 живописные места, позволяющие окунуться в историю города, много новой интересной и познавательной информации)

Ю Юрий Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле) Прекрасный городок!!! Экскурсовод -👍

А Алексей Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле) Анна настоящий мастер своего дела, глубокий знаток своего края, очень эрудированный человек, приятный собеседник. За два с половиной часа она влюбила нас в свой город! Огромное спасибо! Рекомендую всем!

Н Надежда В гостях у Переславны Очень грамотный и приятный гид Елена. Экскурсию планирует по вашему желанию, показала все знаковые места города и окрестностей. Большое спасибо!

И Ирина В гостях у Переславны Благодарим Елену за путешествие. Если вы первый раз в городе рекомендую эту экскурсию. Вы увидите многое за один раз, но не спешите, здесь большая история, рассказанная с большой любовью!

С Сергей В гостях у Переславны Все было просто замечательно! Супер! Отличная душевная разгрузка. Узнали много нового и интересного. Изложение экскурсионного материла в сочетании с увлеченностью и внутренним спокойствием Елены создавали чувство комфорта и умиротворения. Спасибо большое за отличную экскурсию.