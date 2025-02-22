Церковь Сорока мучеников – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Сорока мучеников» в Переславле-Залесском, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
2.5 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
11 мар в 09:30
12 мар в 09:30
4700 ₽ за всё до 6 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
3 отзыва
Квест
до 10 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
В гостях у Переславны
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия В гостях у Переславны: путешествие по легендам и красотам
Погрузитесь в мир истории и загадок Переславля-Залесского, исследуя его самые живописные и таинственные уголки
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    22 февраля 2025
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! 🙏🏻 живописные места, позволяющие окунуться в историю города, много новой интересной и познавательной информации)
  • Ю
    Юрий
    8 февраля 2025
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Прекрасный городок!!! Экскурсовод -👍
  • А
    Алексей
    4 февраля 2025
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Анна настоящий мастер своего дела, глубокий знаток своего края, очень эрудированный человек, приятный собеседник. За два с половиной часа она влюбила нас в свой город! Огромное спасибо! Рекомендую всем!
  • Н
    Надежда
    5 января 2025
    В гостях у Переславны
    Очень грамотный и приятный гид Елена. Экскурсию планирует по вашему желанию, показала все знаковые места города и окрестностей. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    20 октября 2024
    В гостях у Переславны
    Благодарим Елену за путешествие. Если вы первый раз в городе рекомендую эту экскурсию. Вы увидите многое за один раз, но не спешите, здесь большая история, рассказанная с большой любовью!
  • С
    Сергей
    23 сентября 2024
    В гостях у Переславны
    Все было просто замечательно! Супер! Отличная душевная разгрузка. Узнали много нового и интересного. Изложение экскурсионного материла в сочетании с увлеченностью и внутренним спокойствием Елены создавали чувство комфорта и умиротворения. Спасибо большое за отличную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    17 июня 2023
    «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
    Формат хороший. Что стоит добавить, так это расстояние между объектами. По ходу экскурсии не понятно, сколько идти. Пешком дойти можно,
    читать дальше

    но экскурсия займёт более 6 часов. Было бы здорово добавить об объектах нестандартной информации, многие тексты взяты из описаний на локации. Тем, кто выберет, рекомендую после Кремля ехать на машине.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Церковь Сорока мучеников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
  2. «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
  3. В гостях у Переславны
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Плещеево Озеро
  4. Александрова гора
  5. Красная площадь
  6. Река Трубеж
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Синь-камень
  9. Свято-Никольский женский монастырь
  10. Церковь Петра митрополита
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в марте 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Церковь Сорока мучеников" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 7000. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2025 год по теме «Церковь Сорока мучеников», 130 ⭐ отзывов, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май