Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
11 мар в 09:30
12 мар в 09:30
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия В гостях у Переславны: путешествие по легендам и красотам
Погрузитесь в мир истории и загадок Переславля-Залесского, исследуя его самые живописные и таинственные уголки
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина22 февраля 2025Спасибо Анне за прекрасную экскурсию! 🙏🏻 живописные места, позволяющие окунуться в историю города, много новой интересной и познавательной информации)
- ЮЮрий8 февраля 2025Прекрасный городок!!! Экскурсовод -👍
- ААлексей4 февраля 2025Анна настоящий мастер своего дела, глубокий знаток своего края, очень эрудированный человек, приятный собеседник. За два с половиной часа она влюбила нас в свой город! Огромное спасибо! Рекомендую всем!
- ННадежда5 января 2025Очень грамотный и приятный гид Елена. Экскурсию планирует по вашему желанию, показала все знаковые места города и окрестностей. Большое спасибо!
- ИИрина20 октября 2024Благодарим Елену за путешествие. Если вы первый раз в городе рекомендую эту экскурсию. Вы увидите многое за один раз, но не спешите, здесь большая история, рассказанная с большой любовью!
- ССергей23 сентября 2024Все было просто замечательно! Супер! Отличная душевная разгрузка. Узнали много нового и интересного. Изложение экскурсионного материла в сочетании с увлеченностью и внутренним спокойствием Елены создавали чувство комфорта и умиротворения. Спасибо большое за отличную экскурсию.
- ННаталья17 июня 2023Формат хороший. Что стоит добавить, так это расстояние между объектами. По ходу экскурсии не понятно, сколько идти. Пешком дойти можно,
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Церковь Сорока мучеников»
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