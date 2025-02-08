Музей Чайника – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Чайника» в Переславле-Залесском, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского: виды и история
Поднимитесь на высоты Переславля-Залесского и насладитесь видами города. Узнайте историю Горицкого монастыря, центра города и Александровой горы
Начало: Улица Московская, 113, Переяславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за экскурсию
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
Пешая
2 часа
20 отзывов
Водная прогулка
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру
Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
21 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Один день в Переславле-Залесском
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Переславль-Залесский за один день
Откройте для себя Переславль-Залесский за один день! Путешествие из Сергиева Посада подарит вам уникальные исторические открытия и живописные виды
Начало: Переславль - Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
6800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 февраля 2025
    Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
    Чудесная экскурсия, остались довольны все, интересно, содержательно, спасибо огромное экскурсоводу Владимиру.
  • А
    Альбина
    19 ноября 2024
    Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
    Вчера мы были на экскурсии Переславская Венеция. Гид наш Елена совершенно замечательный человек! Очень интересно рассказала об истории города, храмов
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    со всех позиций:исторических и богословских. Навигация уже закрыта, но уступив нашим просьбам мы вышли на озеро и были там совсем одни! И это было потрясающе! Спасибо

  • И
    Игорь
    20 сентября 2024
    Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
    Очень понравилось путешествие на лодке по реке Трубеж. Название экскурсии выбрано верно. Домики стоят словно на воде. Спокойная река, медленное
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    течение, прозрачная вода и завораживающий подводный мир. Очень красиво! А утки, они норовят догнать лодку и, словно ручные, подплывают к самому борту лодки, выпрашивая вкусняшки. Когда выходишь на озеро, поражает простор и мощь воды. Её становится так много, что большая лодка на реке, превращается в щепку на озере, с которой легко играют волны.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Музей Чайника»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
  2. Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
  3. Один день в Переславле-Залесском
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Плещеево Озеро
  5. Река Трубеж
  6. Александрова гора
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Церковь Петра митрополита
  9. Синь-камень
  10. Свято-Никольский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в апреле 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Музей Чайника" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 6800. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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