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течение, прозрачная вода и завораживающий подводный мир. Очень красиво! А утки, они норовят догнать лодку и, словно ручные, подплывают к самому борту лодки, выпрашивая вкусняшки. Когда выходишь на озеро, поражает простор и мощь воды. Её становится так много, что большая лодка на реке, превращается в щепку на озере, с которой легко играют волны.