Переславль-Залесский
Переславль — город с богатой историей.
Его улочки станут для вас порталом в прошлое: перед глазами предстанут храмы разных эпох и стилей, вы почувствуете всю мощь древних оборонительных сооружений, побываете в двух величественных старинных монастырях, а также прогуляетесь по идиллической Рыбацкой слободе.
Его улочки станут для вас порталом в прошлое: перед глазами предстанут храмы разных эпох и стилей, вы почувствуете всю мощь древних оборонительных сооружений, побываете в двух величественных старинных монастырях, а также прогуляетесь по идиллической Рыбацкой слободе.
Ближайшие даты:
28
мая
мая
4
июн
июн
11
июн
июн
18
июн
июн
2
июл
июл
Что вас ожидает:
- Красная площадь
- Преображенский собор
- Памятник А. Невскому
- Древние валы
- Слобода Рыбаки
- Храм 40 мучеников
- Никольский монастырь
- Никитский монастырь
- Александрова гора
- Синь-камень
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Почти девять веков существует Переславль, но до сих пор он продолжает загадывать нам загадки, а мы — разгадывать его тайны. Кто обронил подвеску, символ княжеской власти? Почему Юрий Долгорукий переносит город отца в болотистое низменное место? Где был город Клещин? Что означают 12 кругов на стене? Куда вела дверь? А тот ли это Синь-камень? Откуда взялась селедка в пресной воде? Почему ели ряпушку на коронации? Есть ли второе дно у озера? Ответы на все эти вопросы вы узнаете на экскурсии.
Что вас ждетЯ расскажу вам о происхождении города Переславль-Залесский. Мы побываем у Спасо-Преображенского собора и разгадаем загадки средневековых граффити на его внешних стенах. Они весьма разнообразны, а их расшифровка — ключ к любопытным явлениям того времени, от нюансов женской религиозности до статуса княжеского слуги. В центре древнего Переславля-Залесского вы увидите земляные валы — остатки древних оборонительных сооружений, которые сохранились до наших времен практически в неизменном виде.
Мы прогуляемся по слободе Рыбаки и дойдем до Храма 40 мучеников. Также мы посетим два монастыря — Никольский и Никитский. Последний является самым древним в Переславле. Завершится наше путешествие на Александровой горе - Яриловой плеши. История ее связана с Синь-камнем. Никто не может сказать, как и когда валун оказался на этом месте.
по воскресеньям в 12.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в Национальный парк (300 руб. с человека за одно посещение)
- Место начала и завершения?
- ул. Садовая, 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: по воскресеньям в 12.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Необходимо накануне подтвердить дату и время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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