Переславль-Залесский. Загадки и тайны древнего города

Переславль-Залесский

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Переславль — город с богатой историей.

Его улочки станут для вас порталом в прошлое: перед глазами предстанут храмы разных эпох и стилей, вы почувствуете всю мощь древних оборонительных сооружений, побываете в двух величественных старинных монастырях, а также прогуляетесь по идиллической Рыбацкой слободе.
Переславль-Залесский. Загадки и тайны древнего города
Переславль-Залесский. Загадки и тайны древнего города
Переславль-Залесский. Загадки и тайны древнего города
Переславль-Залесский. Загадки и тайны древнего города
Переславль-Залесский. Загадки и тайны древнего города
Переславль-Залесский. Загадки и тайны древнего города
Ближайшие даты:
28
мая
4
июн
11
июн
18
июн
2
июл

Что вас ожидает:

  • Красная площадь
  • Преображенский собор
  • Памятник А. Невскому
  • Древние валы
  • Слобода Рыбаки
  • Храм 40 мучеников
  • Никольский монастырь
  • Никитский монастырь
  • Александрова гора
  • Синь-камень
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Почти девять веков существует Переславль, но до сих пор он продолжает загадывать нам загадки, а мы — разгадывать его тайны. Кто обронил подвеску, символ княжеской власти? Почему Юрий Долгорукий переносит город отца в болотистое низменное место? Где был город Клещин? Что означают 12 кругов на стене? Куда вела дверь? А тот ли это Синь-камень? Откуда взялась селедка в пресной воде? Почему ели ряпушку на коронации? Есть ли второе дно у озера? Ответы на все эти вопросы вы узнаете на экскурсии.
Что вас ждетЯ расскажу вам о происхождении города Переславль-Залесский. Мы побываем у Спасо-Преображенского собора и разгадаем загадки средневековых граффити на его внешних стенах. Они весьма разнообразны, а их расшифровка — ключ к любопытным явлениям того времени, от нюансов женской религиозности до статуса княжеского слуги. В центре древнего Переславля-Залесского вы увидите земляные валы — остатки древних оборонительных сооружений, которые сохранились до наших времен практически в неизменном виде.
Мы прогуляемся по слободе Рыбаки и дойдем до Храма 40 мучеников. Также мы посетим два монастыря — Никольский и Никитский. Последний является самым древним в Переславле. Завершится наше путешествие на Александровой горе - Яриловой плеши. История ее связана с Синь-камнем. Никто не может сказать, как и когда валун оказался на этом месте.

по воскресеньям в 12.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Национальный парк (300 руб. с человека за одно посещение)
Место начала и завершения?
ул. Садовая, 4
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 12.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Необходимо накануне подтвердить дату и время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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