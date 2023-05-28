Почти девять веков существует Переславль, но до сих пор он продолжает загадывать нам загадки, а мы — разгадывать его тайны. Кто обронил подвеску, символ княжеской власти? Почему Юрий Долгорукий переносит город отца в болотистое низменное место? Где был город Клещин? Что означают 12 кругов на стене? Куда вела дверь? А тот ли это Синь-камень? Откуда взялась селедка в пресной воде? Почему ели ряпушку на коронации? Есть ли второе дно у озера? Ответы на все эти вопросы вы узнаете на экскурсии.

Что вас ждетЯ расскажу вам о происхождении города Переславль-Залесский. Мы побываем у Спасо-Преображенского собора и разгадаем загадки средневековых граффити на его внешних стенах. Они весьма разнообразны, а их расшифровка — ключ к любопытным явлениям того времени, от нюансов женской религиозности до статуса княжеского слуги. В центре древнего Переславля-Залесского вы увидите земляные валы — остатки древних оборонительных сооружений, которые сохранились до наших времен практически в неизменном виде.

Мы прогуляемся по слободе Рыбаки и дойдем до Храма 40 мучеников. Также мы посетим два монастыря — Никольский и Никитский. Последний является самым древним в Переславле. Завершится наше путешествие на Александровой горе - Яриловой плеши. История ее связана с Синь-камнем. Никто не может сказать, как и когда валун оказался на этом месте.