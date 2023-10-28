Переславль-Залесский — место, связанное с множеством волнующих загадок и таинственных легенд.
Мы побываем на Александровой горе, где был основан древний монастырь, и разгадаем загадки Синего камня.
Прогуляемся по историческому центру города и отправимся к озеру Плещеево, где в хорошую погоду можно покататься на лодке и порыбачить.
Мы побываем на Александровой горе, где был основан древний монастырь, и разгадаем загадки Синего камня.
Прогуляемся по историческому центру города и отправимся к озеру Плещеево, где в хорошую погоду можно покататься на лодке и порыбачить.
Ближайшие даты:
28
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Александрова гора
- Синий камень
- Древний город Клещин
- Никитский монастырь
- Дом царя Берендея
- Исторический центр города (земляные валы, Красная площадь, Спасо-Преображенский собор, место спасения княгини Евдокии, устье реки Трубеж, озеро Плещеево, церковь Сорока мучеников севайстийских)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаш маршрут начнется на Александровой горе — на холме высотой 30 метров на бывшем берегу озера Плещеево. Мы увидим его с 30 метровой высоты, это хорошее видовое место и вы сделаете красивые фотографии.
Александрова гора — место загородного княжеского двора Александра Невского и место, где был основан древний монастырь. Недалеко от горы находится Синий камень — мы разгадаем его тайны.
Далее наш маршрут лежит через исторический центр города к устью реки Трубеж и озеру Плещеево. В хорошую погоду у вас будет возможность покататься на лодке.
Я расскажу вам о загадках и историях от местных жителей, о которых не прочитать в интернете, погружу вас в колорит города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Угощение
- Рыбные снасти
- Что не входит
- Билет в Национальный парк
- Аренда лодки
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Кол-во человек до 4 включительно
- Длительность 3 часа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.