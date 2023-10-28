В гостях у Переславны

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Ответы на вопросы
Переславль-Залесский — место, связанное с множеством волнующих загадок и таинственных легенд.

Мы побываем на Александровой горе, где был основан древний монастырь, и разгадаем загадки Синего камня.

Прогуляемся по историческому центру города и отправимся к озеру Плещеево, где в хорошую погоду можно покататься на лодке и порыбачить.
В гостях у Переславны
В гостях у Переславны
В гостях у Переславны
В гостях у Переславны
В гостях у Переславны
В гостях у Переславны
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Александрова гора
  • Синий камень
  • Древний город Клещин
  • Никитский монастырь
  • Дом царя Берендея
  • Исторический центр города (земляные валы, Красная площадь, Спасо-Преображенский собор, место спасения княгини Евдокии, устье реки Трубеж, озеро Плещеево, церковь Сорока мучеников севайстийских)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетНаш маршрут начнется на Александровой горе — на холме высотой 30 метров на бывшем берегу озера Плещеево. Мы увидим его с 30 метровой высоты, это хорошее видовое место и вы сделаете красивые фотографии.
Александрова гора — место загородного княжеского двора Александра Невского и место, где был основан древний монастырь. Недалеко от горы находится Синий камень — мы разгадаем его тайны.
Далее наш маршрут лежит через исторический центр города к устью реки Трубеж и озеру Плещеево. В хорошую погоду у вас будет возможность покататься на лодке.
Я расскажу вам о загадках и историях от местных жителей, о которых не прочитать в интернете, погружу вас в колорит города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Угощение
  • Рыбные снасти
Что не входит
  • Билет в Национальный парк
  • Аренда лодки
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Кол-во человек до 4 включительно
  • Длительность 3 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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