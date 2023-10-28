Что вас ждетНаш маршрут начнется на Александровой горе — на холме высотой 30 метров на бывшем берегу озера Плещеево. Мы увидим его с 30 метровой высоты, это хорошее видовое место и вы сделаете красивые фотографии.

Александрова гора — место загородного княжеского двора Александра Невского и место, где был основан древний монастырь. Недалеко от горы находится Синий камень — мы разгадаем его тайны.

Далее наш маршрут лежит через исторический центр города к устью реки Трубеж и озеру Плещеево. В хорошую погоду у вас будет возможность покататься на лодке.

Я расскажу вам о загадках и историях от местных жителей, о которых не прочитать в интернете, погружу вас в колорит города.