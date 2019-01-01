Центр паломнического туризма Пермского края

Монастырь действительно покоряет своей мощью, красотой и величием духа, в полном смысле этого слова. Каждому гостю просто необходимо ощутить сильнейшую энергетику этого места.

У вас будет прекрасная возможность поприсутствовать на службе, помолиться за своих близких, прикоснуться к святым мощам, искупаться в святых источниках, почувствовать себя одним целым с нашей христианской верой и всем нашим народом.

Кроме того, Белая гора — одна из лучших видовых площадок Пермского края. Насладиться красотой окружающей вокруг природы можно в любое время года. Особенно красив Монастырь зимой, одет в снежную шубу и украшен ледяными кристаллами.

Важная информация: