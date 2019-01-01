Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (Белая гора)

Татьяна М.
Татьяна М. – Гид из Перми
Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь находится на расстоянии 120 км от Перми, на Белой горе в Кунгурском районе.

Его часто называют Уральским Афоном из-за его схожести с известной святыней.

Монастырь — одна из главных православных достопримечательностей 🏛️ Пермского края и Урала.

С удовольствием, организуем для Вас путешествие на Белую гору, присоединяйтесь!
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Экскурсия

8 000 ₽ за человека

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Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (Белая гора)
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (Белая гора)

Что вы увидите

  • Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь
  • Белая гора
  • Панорамные виды с Белой горы
Центр паломнического туризма Пермского края
Монастырь действительно покоряет своей мощью, красотой и величием духа, в полном смысле этого слова. Каждому гостю просто необходимо ощутить сильнейшую энергетику этого места.
У вас будет прекрасная возможность поприсутствовать на службе, помолиться за своих близких, прикоснуться к святым мощам, искупаться в святых источниках, почувствовать себя одним целым с нашей христианской верой и всем нашим народом.
Кроме того, Белая гора — одна из лучших видовых площадок Пермского края. Насладиться красотой окружающей вокруг природы можно в любое время года. Особенно красив Монастырь зимой, одет в снежную шубу и украшен ледяными кристаллами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
+Что входит
  • Информационное обслуживание и сопровождение
  • Трансфер в обе стороны
  • Бронирование проживания и музеев
  • Разработка маршрута, ГСМ.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (Белая гора)
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (Белая гора)
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (Белая гора)

Экскурсия проводится Смотрите свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна М.
Татьяна М.
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Татьяна М. проводит ещё 5 экскурсий

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