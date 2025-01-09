Разгуляем Разгуляй

Пермь скрывает множество историй и секретов. Прогулка по Разгуляю откроет вам город с новой стороны, где прошлое встречается с настоящим
Экскурсия по Разгуляю в Перми предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.

Участники увидят старый трамвайный мостик и узнают о его значении, полюбуются Петропавловским храмом, первым каменным зданием Перми, и посетят исторический транспортный хаб. Путешествие раскрывает, как небольшая заводская слобода стала центром губернии.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет открыть новые грани Перми, будь то гости города или местные жители
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические здания
  • 🚋 Старинный трамвайный мост
  • ⛪ Петропавловский храм
  • 🚉 Транспортный хаб
  • 🌊 Виды на Каму
Разгуляем Разгуляй
Разгуляем Разгуляй
Разгуляем Разгуляй
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Старый трамвайный мостик
  • Петропавловский храм
  • Исторический транспортный хаб

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Старый трамвайный мостик, которому вот-вот исполнится 100 лет, и стойку контактной сети первого пермского трамвая. Мы расскажем, как менялся мост и его назначение — и о том, что может открыться под ним внимательному путнику
  • Петропавловский храм — первое каменное здание селения, которым когда-то была Пермь. Вы полюбуетесь многоярусной колокольней пятикупольного храма, выполненного в стиле русского барокко
  • Исторический транспортный хаб, объединяющий железнодорожный и бывший речной вокзалы. Вы увидите здания, построенные в прошлом и позапрошлом веках, столь схожие функционально и максимально далёкие стилистически

А ещё

Мы вместе ответим на вопрос, что помогло небольшой заводской слободе превратиться в центр огромной новой губернии. Пройдём над железнодорожными путями — и обсудим особенности постройки железных дорог и вокзалов в царской России. Вспомним, что Пермь — город портовый, и поговорим о том, как это отразилось в его планировке и застройке.

Кому подойдёт экскурсия

Как гостям города, любящим свернуть с центральных улиц, но при этом остаться в исторической части города, так и пермякам, открывающим для себя новое в старинных улочках Первогорода.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На бульваре Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
1
Е
9 янв 2025
Спасибо большое Веронике, Лиане и Дмитрию за организацию и проведение экскурсии. Наши пожелания посмотреть достопримечательности за пределами центра, но при этом познакомиться ближе с историей и жизнью города были полностью удовлетворены. Сама экскурсия очень интересная и познавательная))) Легкое общение с гидами обеспечило отличное времяпровождение) Обязательно вернёмся ещё в Пермь!
А
5 янв 2025
Так получилось, что бронировали экскурсию не заранее, а непосредственно в этот день. Не смотря на то, что был выходной праздничный день Вероника откликнулась и провела экскурсию. Уточнив у нас наши предпочтения и уровень знакомства с городом, по ходу экскурсии скорректировала маршрут, чтобы показать нам максимум достопримечательностей. Прекрасное знание материала, лёгкость общения, хорошее чувство юмора. Так держать! Однозначная 5!
М
24 ноя 2024
Это лучшее, что со нами случалось в Перми! Понравилось и детям и их занудному папане))
Вероника своей экскурсией сделала нам поездку в Пермь. Мы полюбили этот город, так же как любит его Вероника!
Ю
6 ноя 2024
Спасибо большое Веронике! Было очень интересно и познавательно! Обязательно обратимся ещё раз!

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