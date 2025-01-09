Экскурсия по Разгуляю в Перми предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города. Участники увидят старый трамвайный мостик и узнают о его значении, полюбуются Петропавловским храмом, первым каменным зданием Перми, и посетят исторический транспортный хаб. Путешествие раскрывает, как небольшая заводская слобода стала центром губернии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет открыть новые грани Перми, будь то гости города или местные жители

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1-4 человека или 1000 ₽ за человека, если вас больше

от 4000 ₽ за 1-4 человека или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вы увидите:

Старый трамвайный мостик, которому вот-вот исполнится 100 лет, и стойку контактной сети первого пермского трамвая. Мы расскажем, как менялся мост и его назначение — и о том, что может открыться под ним внимательному путнику

Петропавловский храм — первое каменное здание селения, которым когда-то была Пермь. Вы полюбуетесь многоярусной колокольней пятикупольного храма, выполненного в стиле русского барокко

Исторический транспортный хаб, объединяющий железнодорожный и бывший речной вокзалы. Вы увидите здания, построенные в прошлом и позапрошлом веках, столь схожие функционально и максимально далёкие стилистически

А ещё

Мы вместе ответим на вопрос, что помогло небольшой заводской слободе превратиться в центр огромной новой губернии. Пройдём над железнодорожными путями — и обсудим особенности постройки железных дорог и вокзалов в царской России. Вспомним, что Пермь — город портовый, и поговорим о том, как это отразилось в его планировке и застройке.

Кому подойдёт экскурсия

Как гостям города, любящим свернуть с центральных улиц, но при этом остаться в исторической части города, так и пермякам, открывающим для себя новое в старинных улочках Первогорода.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.