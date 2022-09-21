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Описание
Об экскурсии
Во время экскурсии в Белогорский монастырь вам предстоит познакомиться с историей возникновения и драматической судьбой одного из последних монастырей в Пермском крае, получившим название «Уральский Афон». Увидеть жизнь современного восстанавливающегося монастыря и монашеской братии. Посмотреть на святыню храма — местночтимую Иверскую икону Божией Матери. И вместе с этим попасть в одно из красивейших мест с удивительным ландшафтом.
Важная информация:
Женщинам необходимо взять платок и юбку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на автомобиле
Путевая экскурсия
Что не входит
Обед в трапезной монастыря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский просп. , 27, памятник «Соленые уши»
Завершение: Комсомольский просп. , 27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Женщинам необходимо взять платок и юбку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.