Величественный Белогорский монастырь - место силы и красоты

Белогорский монастырь - место силы и красоты на Белой горе

Белогорский монастырь — место силы и красоты на Белой горе. Вы увидите святыню храма — Иверскую икону Божией матери. Посмотрите изнутри на жизнь монастыря и его обитателей. Познакомитесь с историей и судьбой этого удивительного места. Вас ожидает обед в трапезной монастыря и посещение монастырских лавок.
Величественный Белогорский монастырь - место силы и красоты
Величественный Белогорский монастырь - место силы и красоты
Величественный Белогорский монастырь - место силы и красоты
Величественный Белогорский монастырь - место силы и красоты
Величественный Белогорский монастырь - место силы и красоты
Величественный Белогорский монастырь - место силы и красоты
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Потрясающие виды
  • Самый величественный храм в Пермском крае
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Во время экскурсии в Белогорский монастырь вам предстоит познакомиться с историей возникновения и драматической судьбой одного из последних монастырей в Пермском крае, получившим название «Уральский Афон». Увидеть жизнь современного восстанавливающегося монастыря и монашеской братии. Посмотреть на святыню храма — местночтимую Иверскую икону Божией Матери. И вместе с этим попасть в одно из красивейших мест с удивительным ландшафтом.

Важная информация:

Женщинам необходимо взять платок и юбку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автомобиле
  • Путевая экскурсия
Что не входит
  • Обед в трапезной монастыря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский просп. , 27, памятник «Соленые уши»
Завершение: Комсомольский просп. , 27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Женщинам необходимо взять платок и юбку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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