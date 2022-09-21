Об экскурсии

Во время экскурсии в Белогорский монастырь вам предстоит познакомиться с историей возникновения и драматической судьбой одного из последних монастырей в Пермском крае, получившим название «Уральский Афон». Увидеть жизнь современного восстанавливающегося монастыря и монашеской братии. Посмотреть на святыню храма — местночтимую Иверскую икону Божией Матери. И вместе с этим попасть в одно из красивейших мест с удивительным ландшафтом.

Важная информация:

Женщинам необходимо взять платок и юбку.