Высота горы ⛰️ Полюд равна 527 метров над уровнем моря 🌊. Гора является частью возвышенность Полюдов кряж. Гора имеет вытянутый характер, вершина конусообразная. Склоны вершины довольно крутые, особенно с севера. Гора покрыта в основном хвойным лесом.
Экскурсия ⛳ на гору Полюд не сложная и очень популярная в Пермском крае. Отметим своеобразную красоту в любое время года, а зимой это место вполне можно принять за «Царство Снежной королевы».
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
Услуги гида
транспорт
посещение музея "Природы"
посещение краеведческого музея
посещение зимнего сада
посещение экологической тропы "Легенды Вишеры".
–Что не входит
Обед (300р)
Начало
🚩 По согласованию с туристом
Место завершения
🏁 г. Пермь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.