Сергей Ч.
Сергей Ч. – Гид из Перми
Отправляйтесь на покорение новой высоты — Полюдов камень (или гора Полюд, Mount Polyudov stone) — гора в Красновишерском районе Пермского края.

Гора Полюд находится в 9 км от города Красновишерск.

Издали Полюдов камень похож на застывшую волну, а кто-то утверждает, что гора похожа на пьедестал памятника Петру I в Санкт-Петербурге.
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Экскурсия

4 000 ₽ за человека

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Камень Полюд
Камень Полюд

Что вы увидите

  • Камень Полюд
  • г. Красновишерск
  • Музей природы
  • Зимний сад
  • Гора Полюд
  • Экологическая тропа «Легенды Вишеры»
  • Краеведческий музей

Важная информация:

  • Высота горы ⛰️ Полюд равна 527 метров над уровнем моря 🌊. Гора является частью возвышенность Полюдов кряж. Гора имеет вытянутый характер, вершина конусообразная. Склоны вершины довольно крутые, особенно с севера. Гора покрыта в основном хвойным лесом.
  • Экскурсия ⛳ на гору Полюд не сложная и очень популярная в Пермском крае. Отметим своеобразную красоту в любое время года, а зимой это место вполне можно принять за «Царство Снежной королевы».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • посещение музея "Природы"
  • посещение краеведческого музея
  • посещение зимнего сада
  • посещение экологической тропы "Легенды Вишеры".
Что не входит
  • Обед (300р)
Начало
🚩 По согласованию с туристом
Место завершения
🏁 г. Пермь
Камень Полюд
Камень Полюд
Камень Полюд
Камень Полюд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Ч.
Сергей Ч.
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