Сергей Ч. – Гид из Перми

Отправляйтесь на покорение новой высоты — Полюдов камень (или гора Полюд, Mount Polyudov stone) — гора в Красновишерском районе Пермского края.



Гора Полюд находится в 9 км от города Красновишерск.



Издали Полюдов камень похож на застывшую волну, а кто-то утверждает, что гора похожа на пьедестал памятника Петру I в Санкт-Петербурге.