Хотя гора невысока, она сразу завораживает своим видом. Главная изюминка горы ⛰️ — поднимающиеся над ней многочисленные скалы-останцы 💃 причудливых форм, видимые даже издалека. Высота Камня 780 м над у. м. Помянённый камень — одна из самых красивых 🤩 и оригинальных вершин Урала. Со стороны гора может напомнить ощетинившуюся спину огромного динозавра. А кому-то скалы напоминают руины древнего замка.
На склонах растёт смешанный лес 🌳, а на вершине — елово-берёзовое криволесье, участки горных тундр и фрагменты субальпийских лугов. Ближе к вершине подъём происходит по каменным россыпям — курумам. Сверху открывается великолепный вид на окрестности — на леса и горы ⛰️. Хорошо видны Полюдов камень, Тулымский камень и другие вершины.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
услуги гида
посещение музея «Природы»
посещение Зимнего сада.
–Что не входит
обед — 500 руб. /чел.
Начало
🚩 По согласованию с туристом
Место завершения
🏁 г. Пермь
Экскурсия проводится Ежедневно, время по согласованию
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.