Сергей Ч.
Сергей Ч. – Гид из Перми
Экскурсия ⛳ на Помянённый камень — красивейшая вершина с причудливыми каменными останцами на севере Пермского края.

Даже издалека вид на эту гору впечатляет, а поднявшись наверх восторгу не будет предела!
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Экскурсия

5 000 ₽ за человека

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Камень Помяненный
Камень Помяненный

Что вы увидите

  • г. Красновишерск
  • Камень Помянённый
  • Музей природы
  • Зимний сад
  • Гора Полюд
  • Экологическая тропа «Легенды Вишеры»
  • Краеведческий музей
Главная изюминка Пермского края
Хотя гора невысока, она сразу завораживает своим видом. Главная изюминка горы ⛰️ — поднимающиеся над ней многочисленные скалы-останцы 💃 причудливых форм, видимые даже издалека. Высота Камня 780 м над у. м. Помянённый камень — одна из самых красивых 🤩 и оригинальных вершин Урала. Со стороны гора может напомнить ощетинившуюся спину огромного динозавра. А кому-то скалы напоминают руины древнего замка.
На склонах растёт смешанный лес 🌳, а на вершине — елово-берёзовое криволесье, участки горных тундр и фрагменты субальпийских лугов. Ближе к вершине подъём происходит по каменным россыпям — курумам. Сверху открывается великолепный вид на окрестности — на леса и горы ⛰️. Хорошо видны Полюдов камень, Тулымский камень и другие вершины.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • услуги гида
  • посещение музея «Природы»
  • посещение Зимнего сада.
Что не входит
  • обед — 500 руб. /чел.
Начало
🚩 По согласованию с туристом
Место завершения
🏁 г. Пермь
Камень Помяненный
Камень Помяненный
Камень Помяненный
Камень Помяненный

Экскурсия проводится Ежедневно, время по согласованию

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Ч.
Сергей Ч.
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