Главная изюминка Пермского края

Хотя гора невысока, она сразу завораживает своим видом. Главная изюминка горы ⛰️ — поднимающиеся над ней многочисленные скалы-останцы 💃 причудливых форм, видимые даже издалека. Высота Камня 780 м над у. м. Помянённый камень — одна из самых красивых 🤩 и оригинальных вершин Урала. Со стороны гора может напомнить ощетинившуюся спину огромного динозавра. А кому-то скалы напоминают руины древнего замка.

На склонах растёт смешанный лес 🌳, а на вершине — елово-берёзовое криволесье, участки горных тундр и фрагменты субальпийских лугов. Ближе к вершине подъём происходит по каменным россыпям — курумам. Сверху открывается великолепный вид на окрестности — на леса и горы ⛰️. Хорошо видны Полюдов камень, Тулымский камень и другие вершины.

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